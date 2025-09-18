خبرگزاری کار ایران
بازطراحی ساختار سازمانی از مهمترین اهداف کوچک‌سازی دولت است

دبیر دولت گفت: بازطراحی ساختار سازمانی از مهمترین اهداف کوچک‌سازی دولت است.

به گزارش ایلنا، سیدکامل تقوی‌نژاد دبیر دولت با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور در خصوص کوچک‌سازی دولت، گفت: در خصوص چابک‌سازی دولت، احکام متعددی در قانون برنامه و بودجه وجود دارد. وزارتخانه‌ها موظف هستند از نظر ساختار سازمانی، نیروی انسانی و ساختمان‌هایی که در اختیار دارند در هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه، ساختار سازمانی خود را بازطراحی کنند.

وی افزود: این کار از شورای عالی اداری آغاز شده است؛ نخستین دستگاهی که داوطلب شد اقدامات اصلاحی را در چهارچوب قانون انجام دهد، وزارت جهاد کشاورزی بود که خوشبختانه با بازخورد بسیار خوبی نیز مواجه شدیم.

دبیر دولت با تاکید بر اینکه سایر دستگاه‌ها نیز موظف به مطالعه دقیق‌تر این موضوع شده‌اند، اظهار داشت: استفاده از نیروهای زبده مورد تاکید رئیس‌جمهور پزشکیان است و با چابک‌سازی دولت، امکان بکارگیری این نیروها و استفاده از تمام ظرفیت و توان آنان سامان می‌یابد؛ از سوی دیگر ساختمان‌های مازاد نیز از طریق بهسازی به فروش خواهد رسید و صرف پروژه‌های اولویت‌دار خواهد شد.

تقوی‌نژاد در پایان تاکید کرد که بازطراحی ساختار سازمانی از مهمترین اهداف کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت است.

 

