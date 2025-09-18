حمله دوباره ثابتی به توافق ایران و آژانس/ عاملان توافق مرتکب جرم قطعی شده اند!

به گزارش ایلنا، امیرحسین ثابتی در متنی با عنوان «چاهی عمیق تر از برجام» در کانال تلگرامی خود نوشت:

متن نهایی توافق عراقچی با گروسی به دستم رسید و آن را مطالعه کردم.

متاسفانه این متن تفاوت زیادی با متن اولیه ای که سه هفته قبل در صحن مجلس افشا کردم ندارد بلکه از جهاتی نیز بدتر شده است. چارچوب توافق نهایی دقیقا همان چارچوب متن اولیه است و بدترین قسمت آن، جایی است که عراقچی پذیرفته ایران باید اطلاعات تاسیسات و مواد اتمی خود را به آژانس بدهد.

البته استدلال وزیر خارجه برای امضای این توافق خطرناک این است که با این توافق مکانیسم ماشه ۶ ماه دیگر تمدید شود در حالیکه این کار خطاست، چون اولا شش ماه دیگر نیز به سرعت میگذرد و عراقچی باید توضیح دهد آن زمان میخواهد چه امتیاز دیگری به غربی ها بدهد و ثانیا، اجرای مکانیسم ماشه در شرایط فعلی که جنگ نیز رخ داده، تاثیر خاصی نه بر اقتصاد ایران دارد و نه بر معیشت مردم. بلکه این مکانیسم معیوب نتیجه ناشی گری های تیم مذاکره کننده برجام در سال ۹۴ از جمله خود آقای عراقچی بوده که حالا با سر رسیدن آن بازهم میخواهند به دشمن امتیاز دهند.

لذا "هزینه اجرای مکانیسم ماشه کمتر از هزینه تمدید آن است" متاسفانه در متن این توافق، قانون مجلس نیز به صورت آشکار نقض شده و حتی جایگاه شورای عالی امنیت ملی نیز در سطح یک نهاد صوری و بی خاصیت تقلیل پیدا کرده و در هیچ کجای متن نیز نیامده که اگر اسنپ بک انجام شود، این توافق از بین خواهد رفت. بلکه این موضوع صرفا ادعای طرف ایرانی است نه بخشی از متن توافق.

جالب اینکه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز تحت فشار رسانه ها و انتقادات نمایندگان، بیانیه ای برای سفیدشویی این توافق پرخسارت منتشر کرده اما در همان بیانیه نیز تاکید شده که این توافق "مصوبه کمیته هسته ای دبیرخانه" بوده نه "مصوبه شورا". (یعنی امضای رهبر معظم انقلاب پای این توافق نیست) و یک کمیته فرعی در دبیرخانه که مشخص نیست مسئولیتش همچنان با فردی مثل شمخانی است یا نه، چنین توافقی را هدایت و تایید کرده است!

و حرف پایانی خطاب به مردم عزیز ایران! ما در مجلس مخالف چنین توافق منفعلانه ای هستیم چون خلاف منافع ملی و امنیت کشور است اما متاسفانه دولت فعلی بازهم اصرار دارد با چنین توافقات ضعیفی تجربه قبل را تکرار کند تا جایی که کشور به قدری ضعیف شود که مجددا دشمن حمله کند. لذا عاملان این توافق طبق قانون مجلس "جرم قطعی" مرتکب شده اند و به زودی از طریق کمیسیون اصل ۹۰ این مساله را پیگیری و نتیجه را اطلاع رسانی خواهیم کرد‌.

از جناب قالیباف نیز انتظار دارم به عنوان رییس مجلس و عضو شورای عالی امنیت ملی در این باره نقش فعال تری داشته باشد و مانع دور زدن مجلس توسط کسانی شود که یکبار با برجام کشور را به ته چاه انداختند و حالا هم در حال کندن چاه دوم و عمیق تر برای ایران هستند.

ضمنا سوالی نیز توسط یکی از نمایندگان از وزیر خارجه ثبت شده که باید اثبات کند این توافق با مصوبه و امضای رهبرانقلاب بوده است، در غیر این صورت کسانی که عادت کرده اند هزینه تمام کارهای خودسرانه و پرهزینه خود را به پای رهبر انقلاب بنویسند، باید هزینه سنگین این مدل رفتارهای خود را بدهند.

این در حالی است که روز یکشنبه هفته جاری عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس درباره بررسی متن توافق ایران با آژانس بین المللی اتمی گفت: امروز (روز یکشنبه) با جمعی از همکاران، متن توافق با آژانس را خواندیم. در ارائه گزارش به آژانس واسطه شعام دیده شده و انطباق با مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز لحاظ شده است.

