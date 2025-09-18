به گزارش ایلنا، ابراهیم شاهرخیان در آیین افتتاح ساختمان جدید کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضایی، رسیدگی سریع به پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی است، در حالی که برخی شعب تا ۳۰۰ پرونده ورودی دارند، باید با استفاده از ظرفیت‌های فناورانه مسیر رسیدگی تسهیل و تسریع شود.

وی با اشاره به تحقق ۹۸ درصدی ابلاغ الکترونیک، افزود: طبق سند هفتم توسعه قوه قضاییه، انتخاب کارشناسان رسمی دادگستری به‌صورت خودکار و الکترونیکی انجام می‌شود که این امر تصمیم‌گیری را به عدالت نزدیک‌تر کرده است.

معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه افزود: هدف‌گذاری ما این است که در پایان سند هفتم تحول و تعالی قوه قضاییه، شاهد رسیدگی صد درصدی الکترونیکی در قوه قضاییه باشیم.

شاهرخیان تأکید کرد: تأمین نیروی انسانی متخصص، کاهش عناوین کیفری، اجرای سیاست‌های حبس‌زدایی و جلوگیری از ارجاع بی‌مورد برخی پرونده‌ها از جمله انحصار وراثت و تصادفات به دادگاه، از برنامه‌هایی است که می‌تواند ورودی شعب را کاهش داده و کیفیت رسیدگی‌ها را ارتقا دهد.

معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان کرمان در پایان خاطرنشان کرد: کارشناسان نقش مهمی در کمک به قضات دارند و بهره‌گیری صحیح از توان کارشناسی می‌تواند تحقق عدالت و استیفای حقوق مردم را تسریع کند.

