رئیسکل دادگستری سمنان تشریح کرد؛
جزئیات احکام مشمولان عفو معیاری در سمنان
رئیسکل دادگستری استان سمنان از اجرای عفو معیاری اخیر مقام معظم رهبری در مدت زمان کمتر از یک هفته خبر داد و اعلام کرد: در قالب این عفو، جمع قابل توجهی از محکومان در استان سمنان مشمول آزادی یا تخفیف مجازات شدند؛ اقدامی که تجلی عینی رأفت اسلامی، هوشمندی قضایی و اهتمام نظام به اصلاح و بازپروری مجرمان است.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام محمدصادق اکبری اظهار کرد: در پی موافقت حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی با پیشنهاد هوشمندانه و ارزشمند ریاست قوه قضاییه در خصوص عفو جمعی از محکومان به مناسبت فرخنده میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و رئیس مکتب تشیع حضرت امام جعفر صادق (ع)، تعداد قابل توجهی از محکومان واجد شرایط در استان سمنان مشمول عفو منتهی به آزادی یا تخفیف مجازات شدند و با اجرای دقیق این فرمان، از این رأفت اسلامی بهرهمند شدند.
وی ادامه داد: بهمنظور اجرای سریع و دقیق این عفو، بلافاصله یکی از معاونان قضایی استان مأمور تشکیل کارگروه ویژه اجرای عفو معیاری با نظارت مستقیم اینجانب شد. این کارگروه با حضور اعضای مرتبط شورای قضایی و بهتبع نیز توسط مسئولان حوزههای قضایی در سراسر استان تشکیل شد و با برگزاری جلسات متعدد و فشرده، روند بررسی پروندهها در کمتر از یک هفته به سرانجام رسید.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با اشاره به جزئیات این عفو گسترده در سطح محکومان واجد شرایط استان، گفت: این عفو شامل محکومانی شده است که احکام آنان تا تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ قطعیت یافته و تا همان تاریخ به مرحله اجرا درآمده بود. از میان این افراد، جمع زیادی بهصورت مستقیم از زندان آزاد شدند و بخش دیگری نیز با اعمال تخفیف مجازات و استفاده از ارفاقات قانونی، مشمول این عفو قرار گرفتند.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به مصادیق مشمولان عفو، تصریح کرد: در چارچوب این عفومعیاری، محکومان به شلاق تعزیری که واجد شرایط مندرج در دستورالعمل بودند، مورد بخشش قرار گرفتند و اجرای حکم شلاق آنان بهطور کامل متوقف شد. همچنین محکومان به جزای نقدی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بهطور کامل مورد عفو قرار گرفتند و در خصوص جزای نقدی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان نیز، تخفیفهایی متناسب با شرایط قانونی مندرج در دستورالعمل این عفو اعمال شد.
وی افزود: همچنین کلیه محکومان دارای جرایم امنیتی که بیش از پنج سال از زمان قطعیت حکم آنان گذشته و در این مدت هیچگونه رفتار معارضانه، اقدام خلاف مصالح کشور یا موضعگیری علیه نظام نداشتهاند، نیز مشمول عفو یا تخفیف مجازات شدند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با اشاره به آثار مثبت این عفو در جامعه و خانوادههای محکومان، گفت: با اجرای این عفو، جمع قابل توجهی از زندانیان استان آزاد شده و به آغوش خانواده و جامعه بازگشتند. همچنین تعداد زیادی از محکومان در حال تحمل مجازات، از تخفیفهای قانونی برخوردار شدند که این امر نشانهای از رویکرد انسانمحور و اصلاحگرای نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران است.
وی ادامه داد: این اقدام ارزشمند، ضمن کاهش هدفمند جمعیت کیفری زندانها، موجب گسترش مهر و محبت، همدلی و اُنس خانوادگی در میان خانوادههای مشمول عفو شد و فضای امید، آرامش و نشاط را در میان آنان تقویت کرد.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در ادامه تأکید کرد: عفو معیاری اخیر، نمادی روشن از پیوند عدالت با رأفت اسلامی، حکمت قضایی و سیاست اصلاحمحور دستگاه قضایی است که با دقت نظر کامل و رعایت ضوابط حقوقی و قضایی اجرا شده و هیچگونه تسامحی نسبت به محکومان دارای جرائم خشن یا خطرناک صورت نگرفته است.
وی در پایان، ضمن قدردانی از همکاری شبانهروزی اعضای شورای قضایی استان، مسئولان قضایی، اداری سراسر استان و مدیران و کارکنان ادارهکل زندانها در اجرای سریع و دقیق این دستورالعمل مهم، عنوان کرد: قوه قضاییه در مسیر تحولات نوین خود، ضمن اجرای عدالت، با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی رویکرد اصلاحمدارانه را در برخورد با محکومان دنبال میکند تا زمینه بازگشت سالم آنان به جامعه فراهم شود.