سرهنگ خلبان ارتش برگزیده جشنواره شهید رجایی ۱۴۰۴ شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، در بیست‌ و هشتمین جشنواره شهید رجائی استان اصفهان که در مرکز همایش‌های بین‌المللی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) شهر اصفهان برگزار شد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان، گفت: خدمت به مردم وظیفه‌ای والا و افتخارآفرین است که تحقق آن نیازمند خردورزی و تکیه بر دانش و فناوری می‌باشد.

وی با اشاره به قوانین مدیریت خدمات کشوری، اظهار کرد: جشنواره شهید رجایی هر ساله با هدف استقرار نظام مدیریت عملکرد در دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود و این ارزیابی بر اساس دو دسته شاخص اختصاصی و عمومی انجام می‌گیرد. شاخص‌های اختصاصی مربوط به فعالیت‌های تخصصی هر دستگاه است و شاخص‌های عمومی ناظر بر توانمندسازی‌های مشترک در همه دستگاه‌ها است.

گفتنی است ارزیابی شاخص‌های عمومی در استان اصفهان با همکاری ۱۸ ارزیاب و ۹ دستگاه اجرایی شامل اداره کل اقتصاد، شرکت گاز، شرکت توزیع برق، شرکت آب و فاضلاب، اداره کل بهزیستی، اداره کل محیط زیست، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و ستاد اقامه نماز انجام شد. این ارزیابی در قالب ۸ محور اصلی و ۵۷ سنجه طراحی و اجرا شده است.

در سال جاری ۶۷ دستگاه مورد ارزیابی قرار گرفتند، بر اساس دستورالعمل‌ها، دستگاه‌های اجرایی در شش گروه زیربنایی، سلامت، اقتصادی-مالی، فرهنگی-آموزشی، تولیدی و عمومی-قضایی-امنیتی طبقه‌بندی شدند.

