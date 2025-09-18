خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرهنگ خلبان ارتش برگزیده جشنواره شهید رجایی ۱۴۰۴ شد

سرهنگ خلبان ارتش برگزیده جشنواره شهید رجایی ۱۴۰۴ شد
کد خبر : 1687850
لینک کوتاه کپی شد.

سرهنگ خلبان علیرضا شیرپور فرمانده پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان برگزیده بیست‌ و هشتمین جشنواره شهید رجائی استان اصفهان شد و لوح تقدیر دریافت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، در بیست‌ و هشتمین جشنواره شهید رجائی استان اصفهان که در مرکز همایش‌های بین‌المللی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) شهر اصفهان برگزار شد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان، گفت: خدمت به مردم وظیفه‌ای والا و افتخارآفرین است که تحقق آن نیازمند خردورزی و تکیه بر دانش و فناوری می‌باشد.

وی با اشاره به قوانین مدیریت خدمات کشوری، اظهار کرد: جشنواره شهید رجایی هر ساله با هدف استقرار نظام مدیریت عملکرد در دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود و این ارزیابی بر اساس دو دسته شاخص اختصاصی و عمومی انجام می‌گیرد. شاخص‌های اختصاصی مربوط به فعالیت‌های تخصصی هر دستگاه است و شاخص‌های عمومی ناظر بر توانمندسازی‌های مشترک در همه دستگاه‌ها است.

گفتنی است ارزیابی شاخص‌های عمومی در استان اصفهان با همکاری ۱۸ ارزیاب و ۹ دستگاه اجرایی شامل اداره کل اقتصاد، شرکت گاز، شرکت توزیع برق، شرکت آب و فاضلاب، اداره کل بهزیستی، اداره کل محیط زیست، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و ستاد اقامه نماز انجام شد. این ارزیابی در قالب ۸ محور اصلی و ۵۷ سنجه طراحی و اجرا شده است.

در سال جاری ۶۷ دستگاه مورد ارزیابی قرار گرفتند، بر اساس دستورالعمل‌ها، دستگاه‌های اجرایی در شش گروه زیربنایی، سلامت، اقتصادی-مالی، فرهنگی-آموزشی، تولیدی و عمومی-قضایی-امنیتی طبقه‌بندی شدند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی