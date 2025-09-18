خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قهرمانی خبر داد؛

جزئیات احکام ۴ متهم اصلی و ۶۲۱ راننده فعال شبکه سازمان یافته قاچاق سوخت در هرمزگان

جزئیات احکام ۴ متهم اصلی و ۶۲۱ راننده فعال شبکه سازمان یافته قاچاق سوخت در هرمزگان
کد خبر : 1687791
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور حکم محکومیت قطعی برای ۴ متهم اصلی شبکه سازمان یافته قاچاق سوخت و ۶۲۱ نفر از رانندگان متخلف که در پوشش تعویض روغنی و مرکز معاینه فنی در امر قاچاق سوخت فعالیت داشتند، خبر داد

به گزارش ایلنا، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: با صدور حکم نهایی توسط دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان، ۴ نفر از اعضای اصلی شبکه سازمان یافته قاچاق سوخت که همگی از اتباع غیرمجاز هستند، به تحمل حبس تعزیری و پرداخت بیش از ۱۷ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه مجموع مدت محکومیت حبس این افراد، ۱۱ سال است، خاطرنشان کرد: این پرونده نسبت به برخی دیگر از متهمین همچنان مفتوح است و با تکمیل تحقیقات و اتمام جلسات رسیدگی، به زودی در خصوص این افراد نیز رأی دادگاه صادر خواهد شد.

قهرمانی در خصوص شیوه فعالیت این شبکه سازمان یافته نیز اظهار داشت: قاچاقچیان در پوشش مغازه‌های تعویض روغنی و مرکز معاینه فنی در حاشیه شهر بندرعباس، پس از خرید و انباشت سوخت خودرو‌های سنگین، سوخت‌های خریداری شده را جهت انتقال به دریا به شهرستان میناب منتقل می‌کردند به طوری که بیش از ۵ هزار مورد تخلیه سوخت از سوی کامیون‌های متعلق به آنها در ۱۳ روز صورت گرفته که تصاویر آن توسط دوربین‌های مداربسته ثبت شده است.

این مقام قضایی در خصوص رانندگانی که اقدام به فروش سوخت یارانه‌ای به مجموعه تعویض روغنی و معاینه فنی نموده‌اند نیز اظهار داشت: با تصمیم دادگاه و پس از اقرار و احراز جرایم صورت گرفته، ۶۲۱ نفر از رانندگانی که با حمل سوخت و حضور در محل دپو، اقدام به فروش سوخت یارانه‌ای کرده بودند، به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا محکوم شده‌اند.

مجتبی قهرمانی افزود: هر چهار محکوم اصلی این پرونده هم اکنون در زندان به سر می‌برند و از تمامی رانندگان عضو شبکه مذکور نیز با صدور قرار تأمین، وثیقه نقدی متناسب اخذ شده است که در صورت استنکاف از پرداخت جریمه، مبلغ مذکور بر اساس میزان محکومیت از وثایق تودیعی آنها کسر خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان، پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت را از اولویت‌های اصلی دادگستری استان هرمزگان عنوان کرد و یادآور شد: دستگاه قضایی ضمن برنامه‌ریزی و ارائه راهکار‌های پیشگیرانه، با قاچاقچیان و سودجویان به صورت قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی