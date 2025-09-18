با حضور مخبر؛
رویداد ملی «احیاء ظرفیتهای فناورانه ایران» با شعار «عزم ملی برای جهش فناورانه» برگزار شد
رویداد ملی «احیاء ظرفیتهای فناورانه ایران» با شعار «عزم ملی برای جهش فناورانه» و با هدف بسیج تمامی امکانات برای توسعه اقتصاد دانشبنیان برگزار شد.
به گزارش ایلنا، رویداد ملی «احیاء ظرفیتهای فناورانه ایران» با شعار «عزم ملی برای جهش فناورانه» صبح امروز (پنج شنبه) در سالن سلام مجموعه لارک تهران با حضور مشاور و دستیار مقام معظم رهبری و معاونان بنیاد ایران پیشرفته، صندوق توسعه ملی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و بازیگران کلیدی زیستبوم نوآوری کشور برگزار شد، ۱۵۰ شرکت دانشبنیان و فناور با تعریف مشکلات و در عین حال ارائه راهحلهای راهبردی و آیندهساز، نقطه نظرهای کلیدی خود جهت حل نظام مسائل زیستبوم فناوری کشور را ارائه کردند.
در این رویداد ملی همچنین ۵۰ شرکت و بنگاه سرمایهگذاری فعال نیز برای مشارکت در تأمین مالی و شتابدهی به این شرکتهای دانش بنیان نیازمند احیاء اعلام آمادگی کردند.
از مهمترین دستاوردهای این رویداد، عقد تفاهمنامههای تخصصی برای احیاء و رشد حداقل ۱۰۰ شرکت دانشبنیان با اعتبار تسهیلاتی ۱۰ هزار میلیارد ریالی بود. علاوه بر این، «مرکز احیای شرکتهای دانشبنیان» ذیل بنیاد ایران پیشرفته با مأموریت احیای همهجانبه واحدهای راکد و نیمهفعال کشور، فعالیت تخصصی خود را آغاز کرد.
برنامهریزی برای فعالسازی صادرات شرکتهای دانشبنیان و ارائه مشاورههای تخصصی مالی، مدیریتی، حقوقی و قضایی در قالب میزهای تخصصی احیاء، از دیگر خدمات ارائهشده در این رویداد ملی بود.
گفتنیست این رویداد یک روزه با محور معرفی فناوری های نوین و آینده ساز، بهم رسانی ظرفیت های ارائه کننده ها و خدمات گیران اقتصاد فناورانه، توسعه شراکت بخش های مختلف دولتی و خصوصی و همچنین معرفی صنعت احیاء شرکت های دانش بنیان برگزار شد.
از نگاه ناظران حوزه اقتصاد دانشبنیان، این رویداد مسیر جدیدی را در زیستبوم دانشبنیان کشور برای تأمین نیازهای فناورانه و راهبردی ریلگذاری کرده و با اتصال خدماتگیرندگان و فعالان این حوزه به دنبال افزایش سوددهی شرکتهای دانشبنیان است.