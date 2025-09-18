معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه:
توسعه فضاهای قضایی باید بر مبنای مولدسازی و استفاده از ظرفیتهای درون استانی دنبال شود
معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه گفت: یکی از مطالبات جدی حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای؛ ریاست قوه قضاییه، توجه به معیشت همکاران، تامین فضای اداری مناسب، تامین تجهیزات اداری و توسعه امکانات رفاهی است که همواره در این راستا تلاش میشود.
به گزارش ایلنا، ابراهیم شاهرخیان در شورای برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان گفت: یکی از مطالبات جدی حجت الاسلام محسنی اژهای؛ ریاست قوه قضاییه، توجه به معیشت همکاران، تامین فضای اداری مناسب، تامین تجهیزات اداری و توسعه امکانات رفاهی است که همواره در این راستا تلاش میشود.
شاهرخیان با اشاره به افزایش پایه پرداختی به قضات و کارکنان اداری قوه قضاییه در دوره مدیریت حجت الاسلام و المسلمین اژهای (از سال ۱۴۰۰ تاکنون)، افزود: با وجود تمامی مشکلات اعتباری در کشور، بودجه قوه قضائیه در این دوران چهارساله از ۱۱ همت به بیش از ۸۰ همت رسیده است.
وی با اشاره به پیگیریهای انجام شده به منظور افزایش پرداختها به قضات و کارکنان اداری، تصریح کرد: معتقدیم که به هر میزان افزایش که محقق شود، جوابگوی فضای تورمی موجود نخواهد بود و از این رو تلاش میشود که پرداخت ها، به نحوی انجام شود که وضعیت معیشت و رفاه قضات و کارکنان ارتقاء یابد.
معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه به جذب ۹ هزار و ۶۰۰ نیروی اداری جدید در چهار سال اخیر در قوه قضائیه اشاره و بیان کرد: این تعداد جذب نیروی اداری در تاریخ عدلیه بی نظیر بوده است و در این مدت هر سال یک هزار و ۲۰۰ قاضی نیز به قضات کشور افزوده شده است.
شاهرخیان گفت:با وجود همه تلاشهای انجام شده به منظور توسعه فضای فیزیکی و تامین تجهیزات مورد نیاز، اما به دلیل رشد روز افزون پروندهها و افزایش نیروی انسانی، نیاز به توسعه فضاهای اداری همواره وجود دارد و در این راستا بهره گیری از ظرفیتهای استانی مورد تاکید است.
وی با تاکید بر این مطلب که برون رفت از وضعیت موجود به راحتی امکانپذیر نیست، تاکید کرد: در حوزه معیشتی برنامه ریزیهایی در دست انجام است تا نسبت به تامین حداقل نیازمندیهای همکاران اقدام کنیم.
معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه از اقدامات دادستان کرمان در راستای ایجاد فضای مطلوب برای مراجعان و همکاران با جذب اعتبارات استانی تقدیر کرد و گفت: باید ضمن تاکید بر رعایت شان دستگاه قضایی، از ظرفیتهای استانی برای توسعه فضاهای فیزیکی استفاده گردد.
وی مولدسازی ساختمانهای دادگستری را مورد تاکید قرار داد و اظهارداشت: این موضوع در اولویت برنامههای معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه قرار دارد.
وی در ادامه با اشاره به این مطلب که اصلاح ساختار تشکیلاتی معاونت مالی استانها انجام شده و در مسیر نهایی تصویب قرار دارد، عنوان کرد: تامین و ساخت منازل سازمانی با قانون مغایر است و براساس قانون همین منازل سازمانی موجود نیز باید واگذار شود و در برخی مناطق خاص از جمله مناطق مرزی، امنیتی و. ساخت منازل سازمانی محدود امکانپذیر است.
معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه درباره تامین اعتبار تکمیل ساختمان دادسرای بم قول مساعد داد و گفت: در زمینه تامین خودروی مورد نیاز دادگستری کل استان کرمان نیز براساس برنامه ریزیهای انجام شده، اقدام خواهد شد.
شاهرخیان با اشاره به این مطلب که احداث ساختمان شهید رئیسی، نوسازی و بازسازی منازل سازمانی و احداث ساختمان دادسرای ماهان باید از محل مولدسازی انجام شود و ما نیز پیگیریهای لازم را انجام خواهیم داد، اظهارداشت: در راستای تعیین تکلیف ۲۶ نیروی شرکتی در استان کرمان نیز پس از بررسیهای لازم، اقدامات قانونی انجام خواهد شد.
وی درباره تامین اعتبارات امور فرهنگی نیز قول مساعد داد و گفت: دادگاههای صلح بدون تامین اعتبار جدید راه اندازی شده است و باید با استفاده از ظرفیتهای موجود نسبت به تامین نیازمندیهای این دادگاهها اقدام شود.
معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه، درباره تامین بخشی از سیستمهای رایانهای مورد نیاز دادگاههای صلح نیز قول مساعد داد و گفت: به منظور بررسی نیازمندیهای شعب قضایی جنوب استان کرمان، در آینده سفری به این حوزههای قضایی خواهیم داشت.
شاهرخیان درباره ساماندهی نیروهای شوراهای حل اختلاف که در دادگاههای صلح مشغول به کار هستند نیز گفت: این افراد در قالب آزمونی که در سال جاری برگزار میگردد، جذب و به کارگیری خواهند شد.
وی درپایان از زحمات و تلاشهای محمدحسین زاده کافی معاون سابق مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری کل استان کرمان تقدیر و برای قویدل در این سمت آرزوی موفقیت کرد.