سردار کرمی:

جامعه‌ای موفق است که به تلاش اهتمام ورزد

فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: از منظر اسلام، کسب علم، تفکر و کار و تلاش، همگی عبادت محسوب می‌شوند. جامعه‌ای موفق است که به تلاش اهتمام ورزد.

به  گزارش ایلنا، سردار محمد کرمی در جمع بسیجیان گردان‌های امام حسین (ع) شهرستان‌های استان کرمانشاه  با اشاره به اهمیت گسترش حوزه فناوری و علم‌آموزی، بیان داشت: از منظر اسلام، کسب علم، تفکر و کار و تلاش، همگی عبادت محسوب می‌شوند. جامعه‌ای موفق است که به تلاش اهتمام ورزد. 

وی افزود، موفقیت جامعه در گرو کوشش تمامی افراد آن است و خداوند متعال هرگز به تنبلی پاداش نمی‌دهد.

سردار کرمی دوران جوانی را بهترین فرصت برای یادگیری خواند و با استناد به آیات قرآن کریم، آن را بهترین راهنمای زندگی و دریچه‌ای عظیم برای علم‌آموزی توصیف کرد. او به عظمت آفرینش در آسمان‌ها اشاره کرد و آن را نشانه‌ای از علم محض و حکمت الهی دانست که در برابر دیدگان بشر قرار دارد.

وی در ادامه سخنان خود، بر ضرورت توجه به مباحث آموزشی و افزایش دانش در حوزه‌های نوین تأکید کرد و گفت: امروز باید در سواد رسانه، فضای مجازی و هوش مصنوعی کوشا باشیم و دانش خود را در این زمینه‌ها ارتقا دهیم.

سردار کرمی در پایان، برای بسیجیان آرزوی سرافرازی و سلامتی کرد و ابراز امیدواری نمود که همواره در مسیر موفقیت گام بردارند و افتخاراتی برای ایران اسلامی کسب کنند.

 

