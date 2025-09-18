خبرگزاری کار ایران
بقایی:

گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل هیچ تردیدی در خصوص «نسل‌کشی» در غزه باقی نمی‌گذارد

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل هیچ تردیدی در اینکه جنایات اسرائیل در غزه «نسل‌کشی» است باقی نمی‌گذارد،حامیان و توجیه‌گران رژیم نسل‌کش باید مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود را بر عهده گرفته و مشارکت و همدستی در نسل‌کشی فلسطینیان را متوقف کنند.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به گزارش اخیر  «کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» در شناسایی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه به‌عنوان «نسل‌کشی»، نوشت:

در اول سپتامبر امسال، دیوید لامی، وزیر امور خارجه وقت انگلیس، در نامه‌ای به رئیس کمیته تحولات بین‌المللی پارلمان این کشور اصرار کرد که اسرائیل مرتکب نسل‌کشی نشده است. این نامه تصریح داشت: «مطابق کنوانسیون نسل‌کشی، جنایت نسل‌کشی تنها زمانی محقق می‌شود که «نیت خاص نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی» وجود داشته باشد، و دولت به این نتیجه نرسیده است که اسرائیل با چنین نیتی عمل می‌کند.»

و اکنون:

کمیسیون مستقل تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد راحع به جنایات ارتکابی در فلسطین اشغالی، به ریاست حقوقدان معروف خانم ناوی پیلای، هیچ تردیدی در مورد ماهیت جنایات و قساوت‌های در حال وقوع در غزه باقی نمی‌گذارد؛  این کمیسیون در قالب یک تحلیل حقوقی ۷۲ صفحه‌ای از واقعیت‌ها و آمارها مشخص کرده است که اسرائیل در غزه در حال ارتکاب نسل‌کشی است.

«کمیسیون نتیجه می‌گیرد که مقامات و نیروهای امنیتی اسرائیل،  قصد و نیت نسل‌کشی با هدف نابودی کلی یا جزئی فلسطینیان در نوار غزه را داشته‌ و همچنان دارند.»

حامیان و توجیه‌گران رژیم نسل‌کش باید مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود را بر عهده گرفته و مشارکت و همدستی در نسل‌کشی فلسطینیان را متوقف کنند.

 

