بیات در گفتوگو با ایلنا:
دنبال بیرون کردن اتباع نیستیم، دنبال ساماندهیشان هستیم
یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: ما به دنبال بیرون کردن اتباع نیستیم بلکه دنبال ساماندهیشان هستیم تا بر اساس قانون ایران اسلامیمان هم مورد تشویق قرار گیرند و اگر خلافی هم انجام دادند بر اساس قوانین کشورمان مورد مجازات قرار گیرند.
محمد بیات در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت سازمان ملی مهاجرت گفت: سازمان ملل مهاجرت در صحن مجلس شورای اسلامی آمد و هنگام بررسی شامل اصل هشتادو پنج شد و به کمیسیون مشترک که شامل کمیسیونهای اجتماعی، شوراها، امنیت ملی و... رفت و اعضای هیات رئیسه این کمیسیون هم مشخص شدند.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی ادامه داد: بعد از اینکه کمیسیون مشترک مشخص شد به کارگروه ارجاع شد و ظرف یک الی دو ماه کارگروه مشترک بررسیهای لازم را انجام خواهد داد.
وی تاکید کرد: کارگروه مشترک سعی میکند تمام ملاحظات را در ارتباط با اتباع ببیند و بتواند یک قانونی را تدوین کند که مثمرثمر و مفید فایده باشد تا اگر خدایی ناکرده بحرانی مانند جنگ دوازده روزه اتفاق افتاد بتوانیم در حوزه اتباع قانون دقیق و مدونی داشته باشیم.
بیات در خصوص آمار اتباعی که تاکنون از کشور خارج شدهاند، بیان کرد: آمار دقیق را باید وزارت کشور و وزارت امورخارجه اعلام کنند زیرا درخصوص کسانی که مجوز اقامت دارند بحثی نیست اما طرحی که تدوین میشود باید در ارتباط با آنهایی باشد که مجوز ندارند. چون آنها که مجوز دارند کمافیالسابق هستند.
وی تاکید کرد: ما به دنبال بیرون کردن اتباع نیستیم بلکه به دنبال ساماندهیشان هستیم تا بر اساس قانون ایران اسلامیمان هم مورد تشویق قرار گیرند و اگر خلافی هم انجام دادند بر اساس قوانین کشورمان مورد مجازات قرار گیرند. بحث ساماندهی اتباع در این راستا است؛ در این راستا نیست که ما بخواهیم از کشور بیرونشان کنیم.