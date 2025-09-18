این هفته برگزار میشود؛
راهپیمایی جمعههای خشم و نصر در استانهای چهار محال و بختیاری، قزوین و لرستان
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیهای از آحاد ملت شریف ایران در استانهای استانهای چهار محال و بختیاری، قزوین و لرستان برای حضور در راهپیمایی جمعههای خشم و نصر دعوت کرد.
به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه شورای تبلیغات اسلامی برای جمعههای خشم و خصر به شرح زیر است:
غزه امروز زیر آتش بیرحمانهٔ ارتش رژیم صهیونیستی قرار دارد؛ حملاتی گسترده و هدفمند ـ شامل عملیات زمینی و هوایی ـ که در چارچوبِ سیاستی آشکار برای تصرف و کنترل کامل و فروپاشی بنیانهای زیستی جامعه انجام میپذیرد. انهدام اماکن مسکونی و برجها، نابودی بیمارستانها و مراکز درمانی، تخریب شبکههای آب و برق و تضعیف نهادهای اجتماعی، همه بخشی از این راهبرد سیستماتیک است که به غیرنظامیانِ بیدفاع تحمیل میشود. این اقدامات که با پشتیبانی سیاسی و نظامی برخی کشورهای غربی بویژه ایالات متحده انجام میشود، در قلمرو حقوق بینالملل و معیارهای اخلاقی، مصداقِ آشکارِ جنایات علیه بشریت و نمونهای از سیاستهای نابودیِ جمعی تلقی میشود و هرگونهِ تلاش برای فروکاستن آن به ملاحظات صرفاً امنیتی یا حقوقی پردهپوشی بر حقیقت فاجعه است.
غزه نمادِ مظلومیت و مقاومت است و سکوت در برابر این تراژدی، خیانتی آشکار به کرامت انسانی و ارزشهای بنیادینِ حقوق بشر بهشمار میآید. در این مقطع حساسِ تاریخی، واجبِ انسانی و اخلاقیِ ما آن است که با همبستگیِ ملی و بینالمللی، صدای مظلومان را قوت بخشیده و از هر ابزارِ مشروعِ سیاسی، دیپلماتیک و مردمی برای ایستادگی در برابر ظلم استفاده کنیم. هر نوع بیعملی یا تسامحِ سیاسی در برابر این حجم از جنایت، از منظر اخلاق عمومی و مسئولیت بینالمللی، نوعی همراهی با ظالم محسوب میشود.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن محکومیت قاطعِ این جنایات و تأکید بر لزوم اقدام فوری و عملی نهادهای مستقل بینالمللی، از آحاد ملت شریف ایران در استانهای چهار محال و بختیاری، قزوین و لرستان دعوت میکند تا در راهپیمایی «جمعههای خشم و نصر»، روز جمعه ۲۸ شهریور ۱۴۰۴، با حضوری مستحکم، یکپارچه و پرشور شرکت و ضمن اعلام همبستگی با مردم مظلوم غزه، جنایاتِ آپارتایدی و آغاز عملیات زمینیِ اشغالگران را محکوم نمایند.