خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

این هفته برگزار می‌شود؛

راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر در استان‌های چهار محال و بختیاری، قزوین و لرستان

راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر در استان‌های چهار محال و بختیاری، قزوین و لرستان
کد خبر : 1687749
لینک کوتاه کپی شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از آحاد ملت شریف ایران در استان‌های استان‌های چهار محال و بختیاری، قزوین و لرستان برای حضور در راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر دعوت کرد.

به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه شورای تبلیغات اسلامی  برای جمعه‌های خشم و خصر به شرح زیر است:

غزه امروز زیر آتش بی‌رحمانهٔ ارتش رژیم صهیونیستی قرار دارد؛ حملاتی گسترده و هدف‌مند ـ شامل عملیات زمینی و هوایی ـ که در چارچوبِ سیاستی آشکار برای تصرف و کنترل کامل و فروپاشی بنیان‌های زیستی جامعه انجام می‌پذیرد. انهدام اماکن مسکونی و برج‌ها، نابودی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، تخریب شبکه‌های آب و برق و تضعیف نهادهای اجتماعی، همه بخشی از این راهبرد سیستماتیک است که به غیرنظامیانِ بی‌‌دفاع تحمیل می‌شود. این اقدامات که با پشتیبانی سیاسی و نظامی برخی کشورهای غربی بویژه ایالات متحده انجام می‌شود، در قلمرو حقوق بین‌الملل و معیارهای اخلاقی، مصداقِ آشکارِ جنایات علیه بشریت و نمونه‌ای از سیاست‌های نابودیِ جمعی تلقی می‌شود و هرگونهِ تلاش برای فروکاستن آن به ملاحظات صرفاً امنیتی یا حقوقی پرده‌پوشی بر حقیقت فاجعه است.

غزه نمادِ مظلومیت و مقاومت است و سکوت در برابر این تراژدی، خیانتی آشکار به کرامت انسانی و ارزش‌های بنیادینِ حقوق بشر به‌شمار می‌آید. در این مقطع حساسِ تاریخی، واجبِ انسانی و اخلاقیِ ما آن است که با همبستگیِ ملی و بین‌المللی، صدای مظلومان را قوت بخشیده و از هر ابزارِ مشروعِ سیاسی، دیپلماتیک و مردمی برای ایستادگی در برابر ظلم استفاده کنیم. هر نوع بی‌عملی یا تسامحِ سیاسی در برابر این حجم از جنایت، از منظر اخلاق عمومی و مسئولیت بین‌المللی، نوعی همراهی با ظالم محسوب می‌شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن محکومیت قاطعِ این جنایات و تأکید بر لزوم اقدام فوری و عملی نهادهای مستقل بین‌المللی، از آحاد ملت شریف ایران در استان‌های چهار محال و بختیاری، قزوین و لرستان دعوت می‌کند تا در راهپیمایی «جمعه‌های خشم و نصر»، روز جمعه ۲۸ شهریور ۱۴۰۴، با حضوری مستحکم، یکپارچه و پرشور شرکت و ضمن اعلام همبستگی با مردم مظلوم غزه، جنایاتِ آپارتایدی و آغاز عملیات زمینیِ اشغالگران را محکوم نمایند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی