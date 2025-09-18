پزشکیان در دیدار وزیر انرژی روسیه:
هیچ مانعی بر سر راه همکاری ایران و روسیه وجود ندارد
رئیس جمهور با بیان اینکه با اراده موجود از جانب ما و عزم و ارادهای که در ولادیمیر پوتین در اجرای توافقات دو کشور وجود دارد، تسریع و تکمیل روند کار به همت وزرا و تیمهای کارشناسی است که باید با جدیت و اهتمام مضاعف کارها را به نتیجه برسانند، گفت: الگوی همکاریهای موفق کشورهای مستقلی همچون ایران و روسیه ثابت خواهد کرد که دوران یکجانبهگرایی در دنیا به سرآمده و ما خواهیم توانست بدون نیاز و وابستگی به قدرتهای یکجانبهگرا، کشورهای خود را به رشد و پیشرفت برسانیم.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان ۲۶ شهریور ۱۴۰۴، در دیدار سرگئی تیسیویلف وزیر انرژی روسیه و هیئت همراه، ضمن ابراز رضایت و خرسندی از روند همکاریهای مشترک ایران و روسیه و اهتمام مسئولان دو کشور در اجرای توافقات دوجانبه در بخشهای حمل و نقل، انرژی و نیروگاهی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با جدیت اجرای توافقات میان دو کشور را در دستور کار خود قرار داده و تمامی بسترهای لازم برای همکاریهای مشترک فراهم است؛ هیچ مانعی بر سر راه همکاریهای تهران - مسکو و اجرای توافقات فیمابین وجود ندارد.
رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه خروجی جلسات کارشناسی پس از توافقات مقامات عالی دو کشور در سریعترین زمان ممکن باید در میدان عمل به مرحله اجرا برسد، تصریح کرد: با اراده موجود از جانب ما و عزم و ارادهای که در آقای پوتین رئیس جمهور محترم روسیه در اجرای توافقات دو کشور وجود دارد، تسریع و تکمیل روند کار به همت وزرا و تیمهای کارشناسی است که باید با جدیت و اهتمام مضاعف کارها را به نتیجه برسانند.
رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد نتیجه این تعاملات و رفت و آمدهای هیئتهای دیپلماتیک به گسترش و توسعه هر چه بیشتر روابط دو کشور دوست و همپیمان ایران و روسیه بیانجامد و افزود: الگوی همکاریهای موفق کشورهای مستقلی همچون ایران و روسیه ثابت خواهد کرد که دوران یکجانبهگرایی در دنیا به سرآمده و ما خواهیم توانست بدون نیاز و وابستگی به قدرتهای یکجانبهگرا کشورهای خود را به رشد و پیشرفت برسانیم.
پزشکیان همچنین از آقای تیسیویلف خواست سلامهای گرمش را به آقای ولادمیر پوتین ابلاغ نماید.
وزیر انرژی روسیه نیز در این دیدار، ضمن ابلاغ سلامهای گرم رئیس جمهور روسیه به پزشکیان، با ارائه گزارشی از سفر خود به ایران و دیدار با مقامات کشورمان و همچنین پیگیری اجرای توافقات دوجانبه، از جمله توافقات صورت گرفته در کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور تصریح کرد: خوشبختانه در سایه عزم و اراده مقامات عالی دو کشور همکاریهای سازنده در چارچوب کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه شکل گرفته و مسئولان مربوطه برای اجرای توافقات به صورت مستمر با یکدیگر در تماسند.
سرگئی تیسیویلف ضمن قدردانی از اهتمام پزشکیان نسبت به اجرای توافقات دو کشور به ویژه در بخش حمل و نقل، انرژی و نیروگاهی اظهار داشت: ما آماده هستیم به سرعت توافقات دوجانبه را به مرحله اجرا برسانیم و در این راستا هیچ مانع، فشار یا تحریمی نمیتواند در مسیر همکاریهای تجاری و اقتصادی دو کشور خلل یا وقفه ایجاد کند.