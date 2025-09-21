امروز دشمن به دنبال ایجاد درگیری اجتماعی است/ نیروهای تندرو نباید الگوی ما باشند/ تکرار تجارب تلخ ۱۴۰۱ چندان محتمل نیست

عباس سلیمی نمین در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به آسیب‌شناسی حوادث سال ۱۴۰۱ در سالگرد وقوع ناآرامی‌ها گفت: اولین نکته‌ای که در این زمینه به ذهنم می‌رسد این است که طبیعتاً با توجه به تجارب یک ملت، تکرار یک مسئله تاسف‌بار چندان قابل پیش‌بینی نیست یا چندان محتمل نیست. به این دلیل که هر جامعه‌ای از یک جانب یک بار گزیده می‌شود، مگر اینکه تغییر نسل صورت بگیرد، مثلاً ده سال بگذرد و نسل جدیدی روی کار بیاید که نسبت به تجارب گذشته خیلی دارای آگاهی نباشند.

وی افزود: بنابراین، از این جهت یک جامعه وقتی در یک تجربه تاریخی هزینه پرداخت می‌کند، خیلی احتمال کمی دارد که در فاصله اندکی آن تجربه را بخواهد مجدداً تجربه کند؛ چراکه خودش در صحنه آن مسئله حضور داشته و نیازی به مطالعه ندارد. در واقع، مستقیماً یک موضوع را تجربه کرده است.

باید بحث اصلاح در چارچوب‌های قانونی را تقویت کنیم

فاصله بین نسل‌ها را کم کنیم

این فعال سیاسی درباره اینکه چه اقداماتی باید انجام شود که تکرار این مسائل احتمال کمتری داشته باشد، گفت: باید فاصله بین نسل‌ها را کم کنیم. ما یا باید تجارب تاریخی خود را از طریق مطالعه دنبال کنیم یا از طریق اعتماد بین نسل‌ها. اعتماد بین نسل‌ها نیاز به درک متقابل دارد. اگر بین نسل‌ها فاصله بیفتد، این درک متقابل کاهش پیدا می‌کند و طبیعتاً انتقال تجربیات صورت نمی‌گیرد، یعنی از طریق سینه به سینه. آن‌وقت باید حتماً مسائل مکتوب شود و به نسل‌های آینده که به مطالعه علاقه‌مندند منتقل شود.

سلیمی نمین تصریح کرد: مطلب دومی که باید اینجا بگویم این است که ما باید بحث اصلاح در چارچوب‌های قانونی و پاسخگویی را تقویت کنیم. این مطلب می‌تواند احساس طغیان‌گری را کاهش دهد. یعنی اینکه کسی احساس نکند از طریق طغیان می‌تواند به اصلاح امری بپردازد.

در تجربه سال ۱۴۰۱ دیدیم که ناآرامی‌ها نه تنها مشکل را حل نکرد، بلکه بر مشکلات افزود

این فعال سیاسی اصولگرا عنوان کرد: در تجربه سال ۱۴۰۱ بعضی‌ها دیدند که ناآرامی‌ها نه تنها مشکل را حل نکرد، بلکه بر مشکلات افزود. سرمایه هم کاهش پیدا کرد و مسائل زیادی را از نظر تحریم‌های بین‌المللی به بار آورد. غربی‌ها که مترصد بودند ضربه نهایی را بزنند، این مسئله را به بهانه‌ای تبدیل کردند که اصلاً به نفع مصالح ملی ما نبود.

رسانه‌ها این احساس را تقویت کنند که با استفاده از ابزارهای متمدنانه می‌توانیم مشکلات را کاهش دهیم

وی ادامه داد: بنابراین، رسانه‌ها هم باید در پیگیری ناهنجاری‌ها به گونه‌ای عمل کنند که نتیجه این پیگیری‌ها برای به‌ویژه نسل جوان ملموس باشد. یعنی اگر رسانه‌ای به ناهنجاری برخورد کرد به شکلی آنچنان پیگیری کند که مخاطب خودش را به یک نتیجه ملموس برساند، این احساس را تقویت کند که ما با استفاده از ابزارهای متمدنانه می‌توانیم مشکلات را کاهش دهیم و اصلاحات لازم در ارتباط با مسائل پیش رویمان باید صورت بگیرد. تقویت این موضوع نیاز به همت همه اهل نظر و فکر دارد همچنین نیاز به کارکرد مثبت احزاب و گروه‌ها دارد و نیاز به کارکرد مثبت و دقیق رسانه‌ها دارد که امیدوارم در این زمینه هم ما بهتر عمل کنیم.

دلیل پایان غائله ۱۴۰۱

وی درباره ارزیابی‌اش از تدبیر شورای عالی امنیت ملی درخصوص توقف اجرای قانون عفاف و حجاب و اینکه علیرغم توقف این قانون توسط یک نهاد بالادستی همچنان شاهد هستیم که برخی افراد هنوز هم اعلام می‌کنند که اگر مردم انتخاب درستی در انتخابات ریاست جمهوری داشتند این قانون اجرا می‌شد، گفت: یک مطلب که برای ما در آن مقطع زمانی و بعد از آن روشن شد این بود که دشمنان ملت ایران و کشورهایی که ایران ضعیف شده را در چارچوب مصالح مسائل نامشروع خودشان می‌بینند می‌خواهند جامعه ما را چندپاره کنند، یعنی صف‌آرایی بین سلایق مختلف جامعه ما رقم بزنند و این یک واقعیتی بود که آن موقع مشهود بود.

سلیمی نمین گفت: اصلاً به همین دلیل هم این غائله پایان یافت، برای اینکه برای جوانان روشن شد که عده‌ای می‌خواهند بین خواهر و برادر، بین خویشاوندان و سایر نیروهای جامعه، درگیری ایجاد کنند و این‌ها را در برابر هم قرار دهند. این مسأله موجب شد که بسیاری از افراد به سرعت عقب‌نشینی کنند و احساس کنند که دشمن قصد دارد از این وضعیت بهره‌برداری کند و این قطعاً به نفع ما نیست.

تدبیر شورای عالی امنیت ملی درخصوص توقف قانون عفاف و حجاب هوشمندانه بود

این فعال سیاسی اصولگرا عنوان کرد: بنابراین، این آگاهی باعث شد افرادی که ابتدا تصور می‌کردند می‌توانند اینگونه به نتایجی دست یابند، متوجه شوند که این روند تنها به افزایش خصومت منجر خواهد شد و در این میدان خصومت، همه طرف‌ها بازنده خواهند بود و هیچ‌کس نمی‌تواند از این وضعیت نفعی کسب کند.

وی تصریح کرد: بنابراین، باید روی این مسأله تأکید بیشتری داشته باشیم. یعنی هر موضوعی که موجب اصطحکاک در جامعه شود و به تقابل‌ها دامن بزند، باید از سوی افرادی که مسائل جامعه را رصد می‌کنند و تصمیمات عقلانی و هوشمندانه می‌گیرند، به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد و زمینه‌های آن مسدود شود. به نظر من، اقدامات هوشمندانه‌ای از سوی شورای امنیت ملی در این زمینه صورت گرفته است.

برخی افراد درک دقیقی از مسائل جامعه و تحرکات دشمن ندارند

امروز دشمن به دنبال ایجاد درگیری اجتماعی است

این فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: برخی افراد درک دقیقی از مسائل جامعه و تحرکات دشمن ندارند و به طور طبیعی در یک حالت خیلی رویایی سیر می‌کنند. آن‌ها تصورات خاصی دارند و در این تصورات غوطه‌ورند و با مسائل جامعه و بین‌المللی درگیر نیستند.

وی گفت: امروز دشمن به دنبال ایجاد درگیری اجتماعی است تا به بهانه حمایت از یک جریان علیه جریان دیگر، وارد معادلات داخلی ما شود. این کمال هوشمندی است که ما این بستر را فراهم نکنیم و زمان را در اختیار بگیریم تا بتوانیم آگاهی‌های جامعه را گسترش دهیم.

دشمن در مرحله اول به دنبال تضعیف حاکمیت ایران و در نهایت تجزیه آن است

سلیمی نمین گفت: امروز، پس از حمله صهیونیست‌ها و کمک‌های آمریکایی‌ها، واقعیت‌ها روشن‌تر و ملموس‌تر شده است. دشمن در برابر چشم مردم هوشمند ما قرار گرفته است. به همین دلیل، تکرار برخی مسائل به سهولت ممکن نیست؛ چرا که ما جنگ ۱۲ روزه را پشت سر گذاشته‌ایم و این مسأله بسیار مهمی است. مردم شریف ایران شاهد بودند که دشمن به صراحت اعلام کرد که به دنبال تجزیه ایران و انهدام توانمندی‌های آن است.

وی ادامه داد: دشمن در مرحله اول به دنبال تضعیف حاکمیت ایران و در نهایت تجزیه آن است. به عبارت دیگر، آن‌ها می‌خواهند توان موشکی و سایر توانمندی‌های ما را از ما بگیرند و ما را در معرض تهدیدات قرار دهند و حاکمیت ما را نقض کرده و درصدد تجزیه ایران هستند. این نکته بسیار مهم است که بسیاری از دلسوزان جامعه با سلایق مختلف به این جمع‌بندی رسیده‌اند که مسئله ایران برای دشمنان تنها تغییرات داخلی نیست، بلکه آن‌ها می‌خواهند حاکمیتی در ایران وجود نداشته باشد تا بتوانند از طریق فقدان این حاکمیت، ایران را منهدم کنند.

برخی تصور می‌کنند که اگر لایحه حجاب را اجرا کنیم، درگیری‌های خیابانی به سهولت قابل مهار خواهد بود

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: این موضوع شعار نیست، بلکه آرزوی دشمنان است و بارها این مطلب را تکرار کرده‌اند. آن‌ها نمی‌خواهند ایران هم دارای وسعت باشد و هم توانمندی. در اوج تحریم‌های بی‌سابقه که هر کشوری نابود می‌شد، ایران نه تنها روی پای خود ایستاده بلکه با وجود مشکلاتی که برایش پیش آمده و نتوانسته در برخی زمینه‌های زیرساختی به دلیل اینکه درآمد نفتی نداشته است، سرمایه‌گذاری کند اما رشد کرده و موشک‌هایی ساخته که بسیار بی‌نظیر هستند.

وی خاطرنشن کرد: دشمن حتی نمی‌تواند تصور کند که چگونه این استعداد و توانمندی در ایران وجود دارد که می‌تواند در اوج تحریم‌ها، بدون خرید قطعاتی مانند پیچ و… این توانمندی‌ها را به منصه ظهور برساند. بنابراین، آن‌ها به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ملت ایران دارای ویژگی‌های بارز تمدن‌سازی است و اگر رها شود، می‌تواند تمدن‌سازی کند. این موضوع برای آن‌ها به معنای نابودی است.

سلیمی نمین گفت: اگر ایران بتواند در اوج تحریم‌های غرب، قابلیت‌های خود را به نمایش بگذارد، دیگر ملت‌ها زیر بار زورگویی‌ها و نژادپرستی غرب نخواهند رفت. به همین دلیل، آن‌ها مرتب تأکید می‌کنند که ایران باید تجزیه شود. خوشبختانه، این مطلب از زبان دشمن شنیده شده و منبع یک آگاهی است که ما نباید آن را دست کم بگیریم.

این فعال سیاسی اصولگرا عنوان کرد: برخی افراد تصور می‌کنند که اگر لایحه حجاب را اجرا کنیم، درگیری‌های خیابانی به سهولت قابل مهار خواهد بود. اما باید توجه داشت که در اینجا دشمن وجود دارد و این موضوع بسیار متفاوت است. در شرایطی که دشمن نباشد، ممکن است مسائل سطحی وجود داشته باشد که قابل مهار باشد.

وظیفه ماست که همواره این ایران را سربلند نگه داریم

وی ادامه داد: اما وقتی دشمن مترصد است که بستر و زمینه‌ای را پیدا کند و در آنجا تحرکاتی را دنبال کند، نباید افرادی با ساده‌اندیشی، تصمیم شورای امنیت ملی را در مورد لایحه حجاب زیر سؤال ببرند. همچنین، در شرایطی که دشمن در حال تهدید است، برخی افراد به دنبال فرصت‌طلبی و منافع حزبی هستند.

سلیمی نمین یادآور شد: به نظر من، برخی از تندروهای اصلاح‌طلب با بیانیه‌هایی که صادر می‌کنند، نشان می‌دهند که در این شرایط به دنبال منافع گروهی خود هستند که این رفتار شایسته‌ای نیست. ما باید بر منافع ملی و حفاظت از ایران که متعلق به همه ماست، متمرکز باشیم. وظیفه ما این است که همواره این ایران را سربلند نگه داریم.

هدف دشمن ایجاد به هم‌ریختگی در جامعه و نارضایتی است

این فعال سیاسی اصولگرا درباره لزوم‌ عدم خدشه به وحدت و انسجام ملی با یک سری اقدامات خودسرانه گفت: چند سال پیش، برخی در دانشگاه‌ها می‌گفتند که این‌ها توهم است و ما دشمن نداریم و این سخنان بی‌اساس است. اما خوشبختانه اکنون در عمل مشاهده می‌کنیم که دشمن با این هدف وارد میدان شده است. قبل از حمله به ما، دشمن اعلام کرد که سه هدف را دنبال می‌کند، نابودی توانمندی‌های ایران و تغییرات در حاکمیت و در نهایت تجزیه ایران سه هدفی بود که دشمن در حمله به ما دنبال کرد.

سلیمی نمین تاکید کرد: این به این معنی است که سرمایه‌گذاری روی این اهداف شوم یک شبه تحقق نمی‌یابد. دشمن سال‌هاست که در این زمینه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کرده است. از ابتدای تحریم‌های شدید علیه ایران، هدف آن‌ها ایجاد به هم‌ریختگی در جامعه و نارضایتی بوده است تا در میدان نارضایتی، به اهداف شوم خود دست یابند. به همین دلیل، ضروری است که نیروهای دلسوز جامعه ما مراقب رفتارهای خود باشند و به گونه‌ای عمل نکنند که دشمن بتواند از عملکرد آن‌ها استفاده کند.

نیروهای تندرو در جریانات مختلف نباید الگوی ما باشند

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: برخی افراد به دنبال فرصت‌طلبی هستند و تنها منافع شخصی و گروهی خود را در نظر می‌گیرند. افرادی که درایت لازم را ندارند و تنها فهم خود را قبول دارند و حتی جایگاه‌های قانونی را ه قبول ندارند، نباید الگوی ما باشند. نیروهای تندرو در جریانات مختلف نباید الگوی ما باشند. الگوی ما باید صیانت از مصالح ملی باشد، به ویژه در سخت‌ترین شرایطی که دشمن برای ما ایجاد می‌کند.

انتهای پیام/