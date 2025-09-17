به گزارش خبرنگار ایلنا، پیمان جبلی رئیس رسانه ملی پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: ظرفیت های هوش مصنوعی به ویژه در رسانه به تدریج در حال کشف شدن هست. با گسترش زیرساخت‌های هوش مصنوعی، با گسترش بانک‌های اطلاعاتی و با گسترش شیوه‌های جدید استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی، این شیوه هم در حال تغییر و در حال تنوع پیدا کردن است.

وی ادامه داد: برنامه‌های خلاقانه با استفاده از هوش مصنوعی در رسانه و بیرون از صدا و سیما دارد تولید می شود آنچه که مهم است این است که اولاً به اصالت داستان و شخصیت و رویداد لطمه وارد نشود و اینکه مخاطب مطلع باشد که این برنامه با استفاده از هوش مصنوعی تولید شده است.

وی ادامه داد: فرآیندی که دارد ادامه پیدا می کند و در مرکز هوشمندسازی صدا و سیما که جدیدا تاسیس شده است دنبال می شود قوانین و مقررات و نوآوری است.

رئیس سازمان صدا و سیما گفت: قواعد اخلاقی و قواعد حقوقی در استفاده از هوش مصنوعی اهمیت دارد و ما این قواعد را تا حدود زیادی مبتنی بر قواعد اخلاقی و حقوقی که در دنیا وجود دارد و به آن عمل می شود، تدوین کرده ایم و به تدریج در حال کامل شدن است و اما آنچه که اهمیت دارد این است که مخاطب نباید فریب بخورد و باید به او اطلاع رسانی شود و گفته شود که این برنامه یا این چهره براساس هوش مصنوعی درست شده است.

وی ادامه داد: مدرسه تلویزیون ایران در شبکه آموزش و بقیه ظرفیت‌های صدا و سیما در سایر شبکه‌ها همزمان با بازگشایی مدارس در خدمت جامعه آموزش و پرورش، مدارس، آموزش و پرورش و مدیران خواهد بود.

جبلی گفت: ما سناریوهای مختلف و متنوعی را برای استفاده حداکثری از ظرفیت رسانه ملی با وزارت آموزش و پرورش طراحی کردیم؛ طرح مشترکی که همزمان با بازگشایی مدارس اجرا خواهد شد.

