ظرفیتهای هوش مصنوعی در رسانه به تدریج در حال کشف شدن است
رئیس سازمان صدا و سیما با بیان اینکه ظرفیتهای هوش مصنوعی در رسانه به تدریج در حال کشف شدن است، گفت: قواعد اخلاقی و قواعد حقوقی در استفاده از هوش مصنوعی اهمیت دارد و ما این قواعد را تا حدود زیادی مبتنی بر قواعد اخلاقی و حقوقی که در دنیا وجود دارد و به آن عمل می شود، تدوین کرده ایم و به تدریج در حال کامل شدن است و اما آنچه که اهمیت دارد این است که مخاطب نباید فریب بخورد و باید به او اطلاع رسانی شود و گفته شود که این برنامه یا این چهره براساس هوش مصنوعی درست شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پیمان جبلی رئیس رسانه ملی پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: ظرفیت های هوش مصنوعی به ویژه در رسانه به تدریج در حال کشف شدن هست. با گسترش زیرساختهای هوش مصنوعی، با گسترش بانکهای اطلاعاتی و با گسترش شیوههای جدید استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی، این شیوه هم در حال تغییر و در حال تنوع پیدا کردن است.
وی ادامه داد: برنامههای خلاقانه با استفاده از هوش مصنوعی در رسانه و بیرون از صدا و سیما دارد تولید می شود آنچه که مهم است این است که اولاً به اصالت داستان و شخصیت و رویداد لطمه وارد نشود و اینکه مخاطب مطلع باشد که این برنامه با استفاده از هوش مصنوعی تولید شده است.
وی ادامه داد: فرآیندی که دارد ادامه پیدا می کند و در مرکز هوشمندسازی صدا و سیما که جدیدا تاسیس شده است دنبال می شود قوانین و مقررات و نوآوری است.
وی ادامه داد: مدرسه تلویزیون ایران در شبکه آموزش و بقیه ظرفیتهای صدا و سیما در سایر شبکهها همزمان با بازگشایی مدارس در خدمت جامعه آموزش و پرورش، مدارس، آموزش و پرورش و مدیران خواهد بود.
جبلی گفت: ما سناریوهای مختلف و متنوعی را برای استفاده حداکثری از ظرفیت رسانه ملی با وزارت آموزش و پرورش طراحی کردیم؛ طرح مشترکی که همزمان با بازگشایی مدارس اجرا خواهد شد.