به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا نوری در پایان جلسه امروز هیات دولت درباره پرداخت مطالبات گندمکاران، گفت: پرداخت مطالبات این عزیزان تا ۹۵ درصد انجام شده که رقم بی‌نظیری نسبت به سال‌های گذشته است و این روند تا تکمیل آن ادامه دارد. مباحث درباره تعیین قیمت خرید تضمین گندم نیز هنوز ادامه دارد و نتیجه نهایی حصول نشده است.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: مطالبات گندمکاران که امسال پرداخت شد یکی از سال‌هایی بود که بی‌سابقه بود و توانستیم چنین پرداختی را تاکنون داشته باشیم.

وی تاکید کرد: خرید گندم همچنان ادامه دارد و در خصوص قیمت‌گذاری‌ خرید گندم تضمینی باید بگوییم تا یکی دو هفته آینده اعلام خواهد شد. روغن هم چون مشمول ارز ترجیحی است قیمت گذاری شده است و قیمت مصوب دارد اگر در جایی هم بالاتر از نرخ مصوب باشد حتما برخورد می شود البته ما هفته گذشته بررسی داشتیم وچنین چیزی نبود.

وزیر جهاد کشاورزی درباره ساماندهی نرخ برنج داخلی گفت: قبلا هم گفته ام که ارز ترجیحی دریافت نمی کند و مشمول قیمت گذاری نیست. ابزار ما فقط برنج خارجی است که ارز ترجیحی دریافت می کند که آن هم به وفور تامین می کنیم و در بازار هم موجود است. البته برای اینکه برنج داخلی هم غیرمتعارف افزایش پیدا نکند از ابزارهایی مانند سامانه های انباری و نظارت بر سامانه هایی که عمده خرید می کنند برای کنترل استفاده می شود.

