خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاریجانی خبرداد:

بررسی همکاری‌های دفاعی بین ایران و عربستان

بررسی همکاری‌های دفاعی بین ایران و عربستان
کد خبر : 1687223
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره دیدارش با وزیر دفاع عربستان گفت: درباره همکاری های دفاعی بین دو کشور صحبت شد که بنا شد در قالب گروه های دنبال شود که انشاءالله به شکل سازمان یافته تری در آینده دنبال شود.

علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفت‌وگویی درباره سفر به عربستان و دیدار با ولیعهد این کشور اعلام کرد: در زمینه همکاری های اقتصادی صحبت شد چراکه زمینه همکاری های اقتصادی دو کشور پایین است و موانع باید رفع شود و در زمینه همکاری های منطقه ای و رایزنی شد و بحث شد که چه کارهایی برای ثبات منطقه می توان در نظر گرفت.

وی همچنین درباره دیدارش با وزیر دفاع عربستان گفت: همچنین درباره همکاری های دفاعی بین دو کشور صحبت شد که بنا شد در قالب گروه های دنبال شود که انشاءالله به شکل سازمان یافته تری در آینده دنبال شود.

لاریجانی درباره اینکه کارشناسان منطقه معتقدند که بعد از اتفاقات قطر تغییر نگاه در کشورهای عربی و مقامات ایجاد شده است، گفت: دوستان عربستان از قبل هم دید نسبتا روشنی نسبت به این تحولات داشتند و الان واضح تر شده است و کشورهای منطقه حس می کنند که ایران معتقد بود یک عنصر ماجراجو در منطقه اجازه نمی دهد که ثبات در منطقه ایجاد شود الان شکل عینی تری گرفته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی