علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفت‌وگویی درباره سفر به عربستان و دیدار با ولیعهد این کشور اعلام کرد: در زمینه همکاری های اقتصادی صحبت شد چراکه زمینه همکاری های اقتصادی دو کشور پایین است و موانع باید رفع شود و در زمینه همکاری های منطقه ای و رایزنی شد و بحث شد که چه کارهایی برای ثبات منطقه می توان در نظر گرفت.

وی همچنین درباره دیدارش با وزیر دفاع عربستان گفت: همچنین درباره همکاری های دفاعی بین دو کشور صحبت شد که بنا شد در قالب گروه های دنبال شود که انشاءالله به شکل سازمان یافته تری در آینده دنبال شود.

لاریجانی درباره اینکه کارشناسان منطقه معتقدند که بعد از اتفاقات قطر تغییر نگاه در کشورهای عربی و مقامات ایجاد شده است، گفت: دوستان عربستان از قبل هم دید نسبتا روشنی نسبت به این تحولات داشتند و الان واضح تر شده است و کشورهای منطقه حس می کنند که ایران معتقد بود یک عنصر ماجراجو در منطقه اجازه نمی دهد که ثبات در منطقه ایجاد شود الان شکل عینی تری گرفته است.

