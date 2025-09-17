بررسی سفر لاریجانی به عربستان در دل التهابات منطقه

صدرالحسنی کارشناس ارشد حوزه غرب آسیا در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با سفر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به عربستان و دیداری که با بن سلمان ولیعهد سعودی‌ها داشت، گفت: با توجه به جایگاه دو کشور تأثیرگذار در مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی منطقه و فرامنطقه، ضرورت نزدیک شدن دیدگاه‌های این دو کشور قطعاً و یقیناً می‌تواند در حوزه‌های گوناگون تأثیرگذاری خود را افزایش دهد.

سفر لاریجانی در شرایط خاص منطقه

وی ادامه داد: دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با مقامات ارشد امنیتی و سیاسی عربستان در شرایطی صورت می‌گیرد که اقدامات خصمانه، تهاجمی و زیر پا گذاشتن قواعد و قوانین بین‌المللی توسط رژیم غاصب صهیونیستی در منطقه افزایش یافته است.

این تحلیل‌گر مسائل منطقه با اشاره به موضوعات مربوط به شرایط غره تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت که قطعاً موضوع مهم فلسطین و سرنوشت آرمان و گفتمان آزادی‌بخش فلسطین و شرایط فعلی حاکم بر غزه از موضوعات مورد توجه مقامات ارشد دو کشور می‌باشد و نزدیک کردن دیدگاه‌ها و اقدامات مشترک در این خصوص می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر افزایش توانمندی مردم غزه و جلوگیری از استمرار حملات نظامی رژیم صهیونیستی داشته باشد.

مسئله قیمت نفت در آستانه سردی هوا موضوع دارای اهیمت برای تهران و ریاض است

صدر‌الحسنی عنوان کرد: با توجه به مشخص بودن مواضع دو کشور در حوزه امنیت منطقه‌ای، قطعاً گفت‌وگو در خصوص تأمین امنیت منطقه‌ای توسط کشورهای منطقه از دیگر موضوعات مهم و اساسی است که مقامات ارشد دو کشور می‌توانند در خصوص آن به گفت‌وگو بپردازند. نکته بعدی و دارای اهمیت، مسئله قیمت نفت در آستانه سردی هوا و نیاز بیشتر غرب به این ماده حیاتی است.

وی افزود: موضوعات مهم مورد علاقه دو کشور که در غالب مسائل دوجانبه مانند مسائل حج، موضوع افزایش سهمیه حج عمره و مسائل مورد علاقه دو کشور در حوزه اقتصادی، سیاسی و امنیتی نیز از مسائل دیگری است که می‌تواند در این سفر مورد توجه قرار گرفته باشد.

مقصد سومین سفر لاریجانی نشانده اهمیت عربستان از نظر ایران است

این کارشناس ارشد سیاست خارجی ایران با بیان اینکه باید توجه داشته باشیم که سومین سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از عراق و لبنان به عربستان نشان‌دهنده اهمیت جایگاه این کشور در نزد مقامات ارشد جمهوری اسلامی است، اظهار کرد: قطعاً نزدیک کردن مواضع تهران و ریاض در موضوعات مورد اشاره، قابلیت تعمیق روابط را به دنبال خواهد داشت.

صحبت در خصوص توان موشکی ایران مسموع نخواهد بود

این پژوهشگر مسائل غرب‌آسیا در خصوص تحرکات اخیر اسرائیل در منطقه و اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه ایران نباید قدرت موشکی داشته باشد، عنوان کرد: مطالب غیرقابل قبول و غیرقابل پذیرش مقامات آمریکایی در ارتباط با دفاع بومی جمهوری اسلامی مسموع نخواهد بود و قطعاً هیچ کسی به این مطالب و موضوعات توجهی نخواهد کرد. یقینا توانمندی دفاعی جمهوری اسلامی با عنایت به هار شدن رژیم صهیونیستی در منطقه و اقدامات نظامی آن‌ها حفظ خواهد شد.

کشورهای منطقه می‌توانند سرنوشت خاورمیانه را در دست بگیرند

وی خاطرنشان کرد: اینکه رژیم صهیونیستی می‌گوید ما از توان نظامی خود برای تقابل با کشورهای دیگر و ضربه به جریان‌های مقاومت مانند حماس استفاده خواهیم کرد، قطعاً و یقیناً می‌تواند نقطه مشترکی برای کشورهای حامی فلسطین محسوب شود و همان طور که قبلاً هم گفتم، کشورهای منطقه می‌توانند در چارچوب طرح‌های مشترک امنیتی با یک تعامل همه‌جانبه، مسئله مهم و سرنوشت‌ساز امنیت منطقه را به دست بگیرند.

انتهای پیام/