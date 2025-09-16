قالیباف:
قطعی برق و گاز نشاندهنده عدم وجود تفکر سیستمی در حکمرانی دادههاست
رئیس مجلس گفت:ما با مشکلات قطعی برق و گاز مواجه هستیم که نشاندهنده عدم وجود تفکر سیستمی در حکمرانی دادههاست. ناترازی مدیریتی ما ناترازی آب و برق و گاز را به همراه دارد و تا آن را اصلاح نکنیم، این مشکلات ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا،در اولین کارسوق حکمرانی دادهمحور که با شعار «تفکر نظاممند و پویایی سیستمها» و با حضور جمعی از دانشآموزان نخبه کشور در سالن همایشهای شیخ فضلالله نوری مجلس برگزار شد، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، بر لزوم توجه به موضوعات مسئولیتپذیری و اثرگذاری واقعی در کنار مسائل علمی و مدیریتی تأکید کرد.
وی با اشاره به پژوهشی که سالها قبل در دانشگاه تهران انجام شده بود، گفت: «متوسط معدل کسانی که در ۵۰ سال اخیر اقدامات مؤثری انجام دادهاند، بین ۱۳ تا ۱۵ بوده است، اما این افراد در مهارتهای زندگی و نوع تربیت رشدی همهجانبه را تجربه کردهاند.»
قالیباف افزود: «امروز برای پیشرفت کشور نیازمند اهمیت دادن به نقش نخبگان هستیم و باید به آنها فرصت دهیم تا استعدادهای بالقوهشان را بالفعل کنند. اگر این کار را نکنیم، مصداق یک آدم مستکبر خواهیم بود.»
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس، دانشآموزان بیشترین دغدغهمندی را داشتند، خاطرنشان کرد: «میانگین سنی فرماندهان ما در دوران مقدس بین ۲۱ تا ۲۷ سال بود و باید به جوانان اعتماد کنیم.»
قالیباف در پایان تأکید کرد: «دو عنصر مهم را هیچگاه از دست ندهیم؛ همیشه امیدوار حرکت کنیم و در زندگی واقعبین باشیم. هیچ مشکلی نباید ما را ناامید کند و هیچ کاری نباید ما را مغرور کند.»
در این مراسم، پس از ارائه تعدادی از دانشآموزان درباره راهحلهای برخی از مشکلات کشور، از ۵ نفر از دانشآموزان نخبه برگزیده تجلیل شد.