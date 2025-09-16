خبرگزاری کار ایران
پیام رئیس قوه قضاییه در پی قهرمانی کشتی آزاد کشورمان در رقابت‌های جهانی کرواسی

کد خبر : 1686632
رئیس قوه قضاییه طی پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان در کشور کرواسی را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان در کشور کرواسی را تبریک گفت.

در این پیام رئیس قوه قضاییه آمده است: کشتی‌گیران آزادکار کشورمان در رقابت‌های قهرمانی جهان، دلاوری و رشادت کردند و پرچم ایران اسلامی را بر بلندای جهان نشاندند؛ قهرمانی آن‌ها حقیقتاً ارزشمند بود و برای مردم ما بهجت و شادی به ارمغان آورد؛ اما فراتر از قهرمانی، روحیه پهلوانی و جلوه‌های معنوی حضور آن‌ها در میدان جهانی، تبلور داشت؛ استعانت آن‌ها از خدای متعال و مدد گرفتن‌های‌شان از اهل‌بیت علیهم‌السلام و احترامشان به پرچم مقدس کشورمان و تجلیل‌شان از شهدای وطن، حقیقتاً غرورآفرین بود. به همه قهرمانان کشتی کشورمان و کادر مدیریتی و فنی تیم ملی دست مریزاد می‌گوییم و فزونی توفیقات و قهرمانی‌های آنان را در عرصه ورزش و اخلاق از خداوند متعال مسئلت داریم.

انتهای پیام/
