پزشکیان: تقویت اتحاد میان کشورهای اسلامی موثرترین راه مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی است
​رئیس جمهور با ابراز امیدواری نسبت به برقراری هر چه سریع‌تر روابط رسمی ایران و مصر گفت: تقویت اتحاد و انسجام میان کشورهای اسلامی موثرترین راه برای مقابله با تکرار و تداوم جنایات رژیم صهیونیستی است.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان عصر دوشنبه 24 شهریور 1404 در ادامه دیدارهای خود در حاشیه نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب در دوحه قطر، در دیدار آقای «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر، با ابراز خرسندی از این دیدار و نیز مراودات دیپلماتیک پر تعداد میان دو کشور اظهار داشت: ایران و مصر صاحب دو تمدن و تاریخ پرافتخار و درخشان هستند که گسترش همکاری‌های آنها می‌تواند به تامین بیش از پیش منافع دو ملت و دیگر ملت‌های منطقه کمک کند.

رئیس جمهور با ابراز امیدواری نسبت به برقراری هر چه سریع‌تر روابط رسمی دو کشور افزود: تقویت اتحاد و انسجام میان کشورهای اسلامی موثرترین راه برای مقابله با تکرار و تداوم جنایات رژیم صهیونیستی است.

رئیس جمهور مصر نیز در این دیدار با ابراز خوشحالی از دیدار با دکتر پزشکیان و روند رو به ارتقای روابط دو کشور تصریح کرد: ایران و مصر ظرفیت‌های خوبی برای تامین منافع متقابل و نیز منافع دیگر ملت‌های منطقه دارند.

عبدالفتاح السیسی همچنین بر ضرورت نزدیکی هر چه بیشتر کشورهای اسلامی به یکدیگر و اتخاذ موضع واحد عملی در برابر تشدید، تداوم و تکرار جنایات رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

