پزشکیان: تقویت اتحاد میان کشورهای اسلامی موثرترین راه مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی است

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان عصر دوشنبه 24 شهریور 1404 در ادامه دیدارهای خود در حاشیه نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب در دوحه قطر، در دیدار آقای «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر، با ابراز خرسندی از این دیدار و نیز مراودات دیپلماتیک پر تعداد میان دو کشور اظهار داشت: ایران و مصر صاحب دو تمدن و تاریخ پرافتخار و درخشان هستند که گسترش همکاری‌های آنها می‌تواند به تامین بیش از پیش منافع دو ملت و دیگر ملت‌های منطقه کمک کند.