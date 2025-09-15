آغاز به کار سامانه فوریت های اداری (فواد-128) در استان تهران

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، محمد مهدی عارف پور هدف اصلی خدمت رسانی به مردم از طریق سامانه ها را حفظ و ارتقاء کرامت افراد دانست و گفت: بر اساس بررسی های انجام شده اکثر قریب به اتفاق شکایات از نظام اداری به جهت شکلی و آنی قابل رسیدگی است و حدود 20 درصد از شکایات به ماهیت خدمت مربوط و زمانبر است؛ سامانه فواد بر بخش اول متمرکز خواهد بود.

وی افزود: با این سامانه امکان ایجاد کنترل و نظارت بر کارکنانی که به طور مستقیم با مردم در ارتباط هستند، در کوتاه ترین زمان ممکن ایجاد می شود؛ همچنین از ظرفیت های واحدهای بازرسی و رسیدگی به شکایات و مدیریت عملکرد دستگاه ها استفاده بهتری می شود و خط مشی گذاری در اصلاح نظام اداری از پایین به بالا صورت می گیرد.

مهدی عارف پور تاکید کرد: اگر در این مسیر راه حل ها و فرآیندها، علمی و تجربی نباشد و موضوعات مهمی چون آموزش، نظارت، پایش و ارزیابی مورد توجه قرار نگیرند، نه تنها اهداف اصلی سازمانها محقق نمی شوند بلکه ناکارامدی اداری سبب نارضایتی مردم خواهد شد؛ به طوریکه گاهی در تلفن های گویای مجموعه های اداری و غیر اداری کشور این نارضایتی ابراز شده است.

رئیس مرکز بازرسی وزارت کشور بر ضرورت اتخاذ راهکارهای کارشناسی برای پیش بینی و پیش گیری از بروز نارضایتی در نظام اداری تاکید کرد و افزود: توجه به شایستگی، ارزیابی و تشویق های به موقع موجب ارتقاء کارکنان در نظام اداری و بهبود فضای مدیریت در سازمان های اجرایی کشور است.

عارف پور ضمن تقدیر از عزم جدی وزیر کشور در اصلاح نظام اداری در سطوح مختلف وزارت کشور گفت: راه اندازی مرکز فوریت های اداری در کشور می تواند با افزایش اعتماد و مشارکت مردم در نظام اداری به افزایش سرمایه اجتماعی منجر شود.

این نشست با حضور فرمانداران و مدیران کل دفاتر مدیریت عملکرد، بازرسی و ارتباطات مردمی استانداریهای قزوین و البرز به عنوان استانهای پایلوت اول و دوم سامانه فواد، مسئولین سازمان اداری و استخدامی کشور و مدیران کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی استانداری تهران و و سازمانهای بحران، ثبت احوال و شهرداری ها و دهیاری های کشور تشکیل شد.

انتهای پیام/