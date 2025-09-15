خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز به‌کار اجلاس سالانه کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین

آغاز به‌کار اجلاس سالانه کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین
کد خبر : 1686285
لینک کوتاه کپی شد.

شصت و نهمین اجلاس سالانه کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین آغاز به‌کار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  مرکز دیپلماسی‌ عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران؛ شصت و نهمین اجلاس سالانه کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی با حضور مسوولان عالی‌رتبه و نمایندگان کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نیز محمد اسلامی رییس سازمان انرژی کشورمان آغاز به‌کار کرد.

در این کنفرانس بیانیه ملی کشورمان توسط محمد اسلامی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی قرائت خواهد شد و همچنین پیش نویس قطعنامه ممنوعیت حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ارایه می‌شود. 

شصت و نهمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از 24 تا 28 شهریورماه در وین برگزار می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی