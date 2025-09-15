به گزارش ایلنا به نقل از مرکز دیپلماسی‌ عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران؛ شصت و نهمین اجلاس سالانه کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی با حضور مسوولان عالی‌رتبه و نمایندگان کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نیز محمد اسلامی رییس سازمان انرژی کشورمان آغاز به‌کار کرد.



در این کنفرانس بیانیه ملی کشورمان توسط محمد اسلامی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی قرائت خواهد شد و همچنین پیش نویس قطعنامه ممنوعیت حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ارایه می‌شود.



شصت و نهمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از 24 تا 28 شهریورماه در وین برگزار می‌شود.

