روایت عراقچی از جلسه اضطراری با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

به گزارش خبرنگار ایلنا عباس عراقچی در پایان جلسه اضطراری با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: امروز در خصوص این توافق اخیر بین ایران و آژانس بحث بسیار مبسوطی را با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست داخلی داشتیم.

وی ادامه داد: سوالات متعدد و دغدغه‌هایی را که نمایندگان محترم داشتند و ناشی از همان حق نظارتی نمایندگان هست که باید انجام بدهند را شنیدیم و ما هم وظیفه داریم که به عنوان دولت و مجری پاسخگو باشیم. بحث خیلی خوبی شد سوالات مطرح شد من توضیح دادم بعضی دغدغه ها وجود داشت که با همدیگر همفکری کردیم.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: در اینکه ادامه مسیر چگونه باید بهتر طی شود همفکری هایی صورت گرفت و اینکه چگونه با ترفند های دشمنان ما که بیشتر در حوزه سیاسی و بین المللی دیپلماتیک علیه ما و مردم ما است ، مقابله کنیم و آنها را خنثی کنیم و جلو برویم و منافع کشور را تامین کنیم.

وی ادامه داد: من از جناب آقای عزیزی رئیس محترم کمیسیون واقعا تشکر میکنم که این جلسه بسیار خوب و به نظرم سازنده و خیلی به اصطلاح علمی برگزار شد و بنده هم در حد توان خودم به همه سوالات پاسخ دادم.

