روایت عراقچی از جلسه اضطراری با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
وزیر امور خارجه کشورمان درباره جلسه اضطراری با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که عصر امروز برگزار شد، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا عباس عراقچی در پایان جلسه اضطراری با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: امروز در خصوص این توافق اخیر بین ایران و آژانس  بحث بسیار مبسوطی را  با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست داخلی داشتیم.

وی ادامه داد:  سوالات متعدد و دغدغه‌هایی را که نمایندگان محترم داشتند و ناشی از همان حق نظارتی نمایندگان هست که باید انجام بدهند را شنیدیم  و   ما هم وظیفه داریم که به عنوان دولت و مجری پاسخگو باشیم. بحث خیلی خوبی شد سوالات مطرح شد من توضیح دادم بعضی دغدغه ها وجود داشت که با همدیگر همفکری کردیم.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: در اینکه ادامه مسیر چگونه باید بهتر طی شود همفکری هایی صورت گرفت و اینکه چگونه با  ترفند های دشمنان ما که  بیشتر در حوزه سیاسی و بین المللی دیپلماتیک علیه ما و مردم ما است ، مقابله کنیم و آنها را خنثی کنیم و جلو برویم و منافع کشور را تامین کنیم. 

وی ادامه داد:  من از جناب آقای عزیزی رئیس محترم کمیسیون واقعا تشکر میکنم که این جلسه بسیار خوب و به نظرم سازنده و خیلی به اصطلاح علمی برگزار شد و بنده هم در حد توان خودم به همه سوالات پاسخ دادم.

 

