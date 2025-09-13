خبرگزاری کار ایران
English العربیه
برگزاری اولین نشست مشورت‌های سیاسی ایران، هند و ازبکستان در تهران

برگزاری اولین نشست مشورت‌های سیاسی ایران، هند و ازبکستان در تهران
اولین نشست مشورت‌های سیاسی ایران، هند و ازبکستان در سطح مدیران کل منطقه‌ای وزارت‌خانه‌های امور خارجه سه کشور به میزبانی تهران برگزار شد.

به گزارش ایلنا، اولین نشست مشورت‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری هند و جمهوری ازبکستان در سطح مدیران کل منطقه‌ای وزارت‌خانه‌های امور خارجه سه کشور در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ (۹ سپتامبر ۲۰۲۵) به میزبانی تهران برگزار شد.

ریاست هیات ایرانی را «محمدرضا بهرامی» مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ریاست هیات هندی را «آناند پراکاش» مدیرکل منطقه‌ای وزارت امور خارجه جمهوری هند و ریاست هیات ازبک را «غلامجون پریمکلوف» مدیرکل بخش همکاری با کشورهای آسیای جنوبی، خاورمیانه و نزدیک و آفریقای وزارت امور خارجه ازبکستان، بر عهده داشتند.

سه طرف با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست سه‌جانبه، بر برگزاری منظم و سالانه آن در راستای تامین منافع متقابل و توسعه رفاه و کامیابی در منطقه تاکید کردند. 

سه طرف در این نشست بر گسترش و تعمیق همکاری‌ها به ویژه در حوزه‌های مربوط به مواصلات، بهره گیری از موقعیت راهبردی بنادر در این رابطه و کریدور بین‌المللی حمل و نقل شمال-جنوب (INSTC) تاکید و در این خصوص پیشرفت های انجام گرفته در تصمیمات اخذ شده در سومین نشست کارگروه چابهار که در نوامبر 2024 در بمبئی هند برگزار شد را بررسی کردند. سه طرف همچنین راهکارهای توسعه روابط تجاری و سایر موضوعات مورد علاقه مشترک را مورد بررسی و تاکید قرار دادند.

سه طرف همچنین در ارتباط با مسائل منطقه‌ای و بررسی سازوکارهای ارتقای همکاری‌ها در زمینه مبارزه با افراط گرایی و تروریسم با یکدیگر به رایزنی و تبادل نظر پرداختند. 

انتهای پیام/
