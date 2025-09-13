ریاست هیات ایرانی را «محمدرضا بهرامی» مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ریاست هیات هندی را «آناند پراکاش» مدیرکل منطقه‌ای وزارت امور خارجه جمهوری هند و ریاست هیات ازبک را «غلامجون پریمکلوف» مدیرکل بخش همکاری با کشورهای آسیای جنوبی، خاورمیانه و نزدیک و آفریقای وزارت امور خارجه ازبکستان، بر عهده داشتند.

سه طرف با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست سه‌جانبه، بر برگزاری منظم و سالانه آن در راستای تامین منافع متقابل و توسعه رفاه و کامیابی در منطقه تاکید کردند.

سه طرف در این نشست بر گسترش و تعمیق همکاری‌ها به ویژه در حوزه‌های مربوط به مواصلات، بهره گیری از موقعیت راهبردی بنادر در این رابطه و کریدور بین‌المللی حمل و نقل شمال-جنوب (INSTC) تاکید و در این خصوص پیشرفت های انجام گرفته در تصمیمات اخذ شده در سومین نشست کارگروه چابهار که در نوامبر 2024 در بمبئی هند برگزار شد را بررسی کردند. سه طرف همچنین راهکارهای توسعه روابط تجاری و سایر موضوعات مورد علاقه مشترک را مورد بررسی و تاکید قرار دادند.

سه طرف همچنین در ارتباط با مسائل منطقه‌ای و بررسی سازوکارهای ارتقای همکاری‌ها در زمینه مبارزه با افراط گرایی و تروریسم با یکدیگر به رایزنی و تبادل نظر پرداختند.