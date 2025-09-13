خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حکم پزشکیان انجام شد

انتصاب مدرسی به عنوان عضو شورای ملی ایمنی زیستی

انتصاب مدرسی به عنوان عضو شورای ملی ایمنی زیستی
کد خبر : 1685383
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور در اجرای ماده (۲) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با صدور حکمی محمدحسین مدرسی را برای مدت چهار سال به عنوان «عضو شورای ملی ایمنی زیستی» منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حکمی ضمن انتصاب محمدحسین مدرسی به عنوان «عضو شورای ملی ایمنی زیستی»، تصریح کرد: انتظار دارد ضمن حضور فعالانه و مؤثر در جلسات شورای ملی و تشریک مساعی سایر اعضای محترم نسبت به تحقق اهداف و مأموریت‌های این شورا، به‌ویژه مشارکت اثربخش در سیاست‌گذاری، تعیین و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی و نظارت بر اجرای بهینه آن‌ها وفق مفاد قوانین موضوعه مجدانه کوشا باشید.

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمدحسین مدرسی

در اجرای ماده (۳) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸.۵.۷ مجلس شورای اسلامی و تبصره (۲) آن، بنا بر پیشنهاد وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت به سوابق علمی و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم برای مدت چهار سال به عنوان «عضو شواری ملی ایمنی زیستی» منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ ضمن حضور فعالانه و مؤثر در جلسات شورای ملی و تشریک مساعی سایر اعضای محترم نسبت به تحقق اهداف و مأموریت‌های این شورای به‌ویژه مشارکت اثربخش در سیاست‌گذاری، تعیین و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی و نظارت بر اجرای بهینه آن‌ها وفق مفاد قوانین موضوعه مجدانه کوشا باشید.

توفیقات روزافزون آن‌جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی