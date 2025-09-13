انتصاب مدرسی به عنوان عضو شورای ملی ایمنی زیستی

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمدحسین مدرسی

در اجرای ماده (۳) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸.۵.۷ مجلس شورای اسلامی و تبصره (۲) آن، بنا بر پیشنهاد وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت به سوابق علمی و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم برای مدت چهار سال به عنوان «عضو شواری ملی ایمنی زیستی» منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ ضمن حضور فعالانه و مؤثر در جلسات شورای ملی و تشریک مساعی سایر اعضای محترم نسبت به تحقق اهداف و مأموریت‌های این شورای به‌ویژه مشارکت اثربخش در سیاست‌گذاری، تعیین و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی و نظارت بر اجرای بهینه آن‌ها وفق مفاد قوانین موضوعه مجدانه کوشا باشید.

توفیقات روزافزون آن‌جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران»