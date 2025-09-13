ابوالفتح در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
توافق قاهره قدم اول است، نه پایان فعالسازی مکانیسم ماشه
یک کارشناس ارشد روابط بینالملل گفت: اروپاییها تلاش میکنند که در صورت توافق احتمالی بین ایران و آمریکا، ابزار اسنپ بک را در دست داشته باشند تا هر زمان که ایران به تعهدات خود عمل نکرد، تحریمها را بازگردانند. توافق قاهره تنها قدم اول و نشانهای از پیشرفت است، اما بعید میدانم که به همین سادگی با یک دیدار بین آقای عراقچی و آقای گروسی در مصر، نوشتن یک متن و رد و بدل کردن آن، و نهایتاً حتی اگر بازرسیهایی از چند مرکز هستهای ایران انجام شود، قضیه به پایان برسد.
هنوز شرط سوم اروپاییها محقق نشده است
اروپاییها میخواهند ابزار مکانیسم ماشه را در دست خود نگه دارند
اگر قطعنامه پیشنهادی کره جنوبی رای نیاورد تحریمها بازمیگردد
این کارشناس سیاست بینالملل در خصوص قطعنامهای که کره جنوبی به شورای امنیت ارائه کرده است تصریح کرد: این موضوع در برجام آمده است یعنی یک قطعنامهای برای تعلیق دائمی تحریمهای ایران پیشنهاد میشود و اگر این به تصویب نرسد، تحریمهای ایران به طور اتوماتیک بازخواهد گشت. برای عدم تصویب این قطعنامه، یا یکی از کشورهای عضو دائمی وتو میکند یا حتی ممکن است اصلاً رأی نیاورد، در این صورت، تحریمها بازخواهد گشت. هنوز همه منتظرند ببینند چه اتفاقی میافتد. کره جنوبی پیشنویسی را تهیه کرده و هر لحظه ممکن است به رای گذاشته شود.
اروپاییها زرنگی کردند تا از وتوی روسیه و چین در امان باشند
وی افزود: نکته این قطعنامه این است که اگر تصویب نشود، تحریمها بازخواهد گشت و چین و روسیه هم در این مقطع کاری نمیتوانند انجام دهند. در این شرایط روسیه و چین وتو نمیکنند آنها که وتو میکنند، آمریکا، فرانسه و انگلستان هستند. این قطعنامه برای تعلیق تحریمها نیست و این موضوع را بیان میکند که اگر پیشنویس تعلیق تحریمها رأی نیاورد، تحریمها بازمیگردد. این به نوعی به عنوان رأیگیری معکوس شناخته میشود و این زرنگی اروپاییهایی بود که قطعنامه را به این شکل طراحی کردند تا با وتوی روسیه و چین روبهرو نشوند.
ارادهای برای شروع مذاکرات وجود ندارد
این پژوهشگر روابط بینالملل در پاسخ به این سوال که آیا با فعال شدن مکانیسم ماشه احتمال جنگ مجدد افزایش پیدا خواهد کرد گفت: ما بدون مکانیسم ماشه هم جنگ داشتیم. مگر وقتی به ایران حمله کردند مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمها اتفاق افتاده بود؟ مگر اسرائیلیها با قطعنامه به قطر حمله کردند؟ اسرائیلیها هیچگاه به قطعنامهها پایبند نبودهاند و آمریکاییها نیز در دورههایی به سازمان ملل اهمیت میدادند و سازمان ملل را در راستای سیاست خارجی خودشان ارزیابی میکردند ولی مدت زیادی است به سازمان ملل اهمیتی نمی دهند.
آمریکا برای حمله مجدد نیازی به بازگشت قطعنامه ها ندارد
وی خاطرنشان کرد: به نظر من آمریکاییها هیچ اهمیتی برای قطعنامهها قائل نیستند. همچنین، اگر تحریمهای سازمان ملل بازگردد، ذیل ماده ۴۱ فصل هفتم است که تنها مجوز تحریم داده میشود و مجوز حمله ذیل ماده ۴۲ است که هیچگاه ایران ذیل ماده ۴۲ نبوده است. اگر تحریمها بازگردد و آمریکاییها بخواهند مبتنی بر حقوق بینالملل عمل کنند، مجوز حملهای وجود نخواهد داشت. با این حال، باید در نظر داشته باشیم که آمریکاییها به قواعد توجهی نمیکنند و اگر تشخیص دهند و بخواهند حمله کنند، این کار را انجام خواهند داد.