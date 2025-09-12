خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری نمایشگاه عکس شهدای ایرانی حملات رژیم صهیونیستی در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو

برگزاری نمایشگاه عکس شهدای ایرانی حملات رژیم صهیونیستی در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو
کد خبر : 1684890
لینک کوتاه کپی شد.

نمایشگاه عکس شهدای ایرانی حملات اخیر رژیم صهیونیستی در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در تاریخ ۱۲ سپتامبر مصادف با ۲۱ شهریور ماه، نمایشگاهی با محوریت تصاویر شهدای ایرانی حملات اخیر رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، در میدان ناسیون شهر ژنو، در مقابل دفتر اروپایی سازمان ملل متحد برگزار شد.

این نمایشگاه با هدف روشنگری و آگاه‌سازی افکار عمومی جهان نسبت به جنایات صورت‌گرفته علیه ملت ایران و نقض آشکار حقوق بین‌الملل و حاکمیت ملی توسط رژیم صهیونیستی، برپا گردید. در این نمایشگاه تصاویری از شهدای نظامی و غیرنظامی که در جریان حملات هوایی اسرائیل به مراکز مختلف ایران جان باختند، به نمایش گذاشته شد.

شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان از جمله فعالان حقوق بشر، و نمایندگان برخی نهادهای مردم‌نهاد، با خانواده‌های قربانیان ابراز همبستگی کردند.

برگزارکنندگان این نمایشگاه اعلام کردند که هدف اصلی از برگزاری آن، رساندن صدای مظلومیت مردم ایران به مجامع بین‌المللی و هشدار نسبت به خطرات ادامه روند بی‌پاسخ‌ماندن تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی است.این اقدام در حالی صورت گرفت که تاکنون واکنش رسمی و قاطعی از سوی سازمان ملل و شورای امنیت در قبال حملات اخیر مشاهده نشده و بسیاری از ناظران آن را نشانه‌ای از استانداردهای دوگانه در برخورد با نقض‌های حقوق بشری می‌دانند.

برگزاری نمایشگاه عکس شهدای ایرانی حملات رژیم صهیونیستی در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو

 

برگزاری نمایشگاه عکس شهدای ایرانی حملات رژیم صهیونیستی در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو

برگزاری نمایشگاه عکس شهدای ایرانی حملات رژیم صهیونیستی در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی