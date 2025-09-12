برگزاری نمایشگاه عکس شهدای ایرانی حملات رژیم صهیونیستی در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو

به گزارش ایلنا، در تاریخ ۱۲ سپتامبر مصادف با ۲۱ شهریور ماه، نمایشگاهی با محوریت تصاویر شهدای ایرانی حملات اخیر رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، در میدان ناسیون شهر ژنو، در مقابل دفتر اروپایی سازمان ملل متحد برگزار شد.

این نمایشگاه با هدف روشنگری و آگاه‌سازی افکار عمومی جهان نسبت به جنایات صورت‌گرفته علیه ملت ایران و نقض آشکار حقوق بین‌الملل و حاکمیت ملی توسط رژیم صهیونیستی، برپا گردید. در این نمایشگاه تصاویری از شهدای نظامی و غیرنظامی که در جریان حملات هوایی اسرائیل به مراکز مختلف ایران جان باختند، به نمایش گذاشته شد.

شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان از جمله فعالان حقوق بشر، و نمایندگان برخی نهادهای مردم‌نهاد، با خانواده‌های قربانیان ابراز همبستگی کردند.

برگزارکنندگان این نمایشگاه اعلام کردند که هدف اصلی از برگزاری آن، رساندن صدای مظلومیت مردم ایران به مجامع بین‌المللی و هشدار نسبت به خطرات ادامه روند بی‌پاسخ‌ماندن تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی است.این اقدام در حالی صورت گرفت که تاکنون واکنش رسمی و قاطعی از سوی سازمان ملل و شورای امنیت در قبال حملات اخیر مشاهده نشده و بسیاری از ناظران آن را نشانه‌ای از استانداردهای دوگانه در برخورد با نقض‌های حقوق بشری می‌دانند.

