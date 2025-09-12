به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌ریزی‌ها برای سفر رییس جمهور به نیویورک جهت شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل و برخی از محدودیت‌های ایجاد شده از سوی آمریکا برای هیات ایران گفت: برنامه‌ریزی‌ها برای انجام این سفر در حال انجام است و محدودیت‌ها اهمیتی برای ما ندارد. ما صرفاً برای حضور در سازمان ملل و انجام مذاکرات مرتبط با آن به آنجا سفر می‌کنیم و ماموریت دیگری نداریم و این محدودیت ها تأثیری در مأموریت و کار ما نخواهد داشت. این سفر طبق برنامه انجام خواهد شد، مشروط بر آنکه مشکل خاصی در زمینه ویزا یا مسائل دیگر پیش نیاید.

وی درباره تحریم‌های اسنپ‌بک و مسائلی که در این زمینه مطرح می‌شود، نیز تأکید کرد: نباید تحریم‌ها را کوچک شمرد و از طرف دیگر نباید تصور اشتباهی داشت که تحریم‌ها ارزشی ندارند یا تهدیدی جدی نیستند. همچنین دیدگاه آخرالزمانی مبنی بر اینکه اگر تحریم‌ها بیایند چه می شود و چه اتفاقی می افتد، نیز صحیح نیست. باید به آنها ارزش واقعی داد.

عراقچی با بیان اینکه تحریم‌های اقتصادی اسنپ‌بک در مقایسه با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا از اهمیت کمتری برخوردارند، افزود: اما مسئله اصلی بازگشت قطعنامه‌های گذشته شورای امنیت و بازگشت به فصل هفتم منشور سازمان ملل است که پیش‌تر در قطعنامه ۲۲۳۲کنار گذاشته شده بود. این تهدیدات سیاسی و راهبردی باید جدی گرفته شوند و مقابله با آنها ضروری است.

این دیپلمات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران در پایان تصریح کرد: نباید از تحریم‌های اسنپ‌بک غول بی شاخ و دمی ساخت که اگر مثلاً اتفاق بیفتد چه خواهد شد و چه اتفاقی خواهد افتاد . این تصور هم صحیح نیست.

