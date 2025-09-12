خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عراقچی:

صرفاً برای حضور در سازمان ملل به نیویورک سفر می‌کنیم/مأموریت دیگری نداریم

صرفاً برای حضور در سازمان ملل به نیویورک سفر می‌کنیم/مأموریت دیگری نداریم
کد خبر : 1684764
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه درباره برنامه‌ریزی‌ها برای سفر رییس جمهور به نیویورک جهت شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: برنامه‌ریزی‌ها برای انجام این سفر در حال انجام است و محدودیت‌ها اهمیتی برای ما ندارد. ما صرفاً برای حضور در سازمان ملل و انجام مذاکرات مرتبط با آن به آنجا سفر می‌کنیم و ماموریت دیگری نداریم.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌ریزی‌ها برای سفر رییس جمهور به نیویورک جهت شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل و برخی از محدودیت‌های ایجاد شده از سوی آمریکا برای هیات ایران  گفت: برنامه‌ریزی‌ها برای انجام این سفر در حال انجام است و محدودیت‌ها اهمیتی برای ما ندارد. ما صرفاً برای حضور در سازمان ملل و انجام مذاکرات مرتبط با آن به آنجا سفر می‌کنیم و ماموریت دیگری نداریم  و این محدودیت ها تأثیری در مأموریت و کار  ما نخواهد داشت. این سفر طبق برنامه انجام خواهد شد، مشروط بر آنکه مشکل خاصی در زمینه ویزا یا مسائل دیگر پیش نیاید.

وی درباره تحریم‌های اسنپ‌بک و مسائلی که در این زمینه مطرح می‌شود، نیز تأکید کرد: نباید تحریم‌ها را کوچک شمرد و از طرف دیگر نباید تصور اشتباهی داشت که تحریم‌ها ارزشی ندارند یا تهدیدی جدی نیستند. همچنین دیدگاه آخرالزمانی مبنی بر اینکه اگر تحریم‌ها بیایند  چه می شود و چه اتفاقی می افتد، نیز صحیح نیست. باید به آنها ارزش واقعی داد.

عراقچی با بیان اینکه تحریم‌های اقتصادی اسنپ‌بک در مقایسه با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا از اهمیت کمتری برخوردارند، افزود: اما مسئله اصلی بازگشت قطعنامه‌های گذشته شورای امنیت و بازگشت به فصل هفتم منشور سازمان ملل است که پیش‌تر در قطعنامه ۲۲۳۲کنار گذاشته شده بود. این تهدیدات سیاسی و راهبردی باید جدی گرفته شوند و مقابله با آنها ضروری است.

این دیپلمات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران در پایان تصریح کرد: نباید از تحریم‌های اسنپ‌بک غول بی شاخ و دمی ساخت که اگر مثلاً اتفاق بیفتد چه خواهد شد و چه اتفاقی خواهد افتاد . این تصور هم صحیح نیست.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی