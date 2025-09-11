رئیسجمهور پزشکیان در نشست با فعالان فرهنگی و اجتماعی استان اردبیل:
وقتی همه به میدان بیایند نه تنها مشکلات را حل میکنیم، عقبماندگیها نیز به سرعت جبران میشوند
رئیسجمهور با بیان اینکه هرگز نباید تصور کرد که دولت به تنهایی میتواند همه مشکلات کشور را حل کند، گفت: مساجد، سمنها، روحانیون، مراجع و شخصیتهای اجتماعی همه باید به میدان بیایند و دست به دست هم دهیم تا مشکلات کشور را حل کنیم. باور دارم که اگر همه به میدان بیایند، حتی عقبماندگیها را نیز میتوانیم به سرعت جبران کنیم.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، مسعود پزشکیان بعد از ظهر امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۴، در ادامه برنامههای سفر استانی به اردبیل، در نشستی با جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی استان، با یادآوری مجدد این نکته که یکی از عوامل مهم شکست دشمن در جنگ ۱۲ روزه تبلور سرمایه اجتماعی و پشتیبانی موثر مردم از نظام و کشور خودشان بود، اظهار کرد: در کنار توان دفاعی و تلاش نیروهای مسلح کشورمان، آنچه موجب دلسردی دشمن از به نتیجه رسیدن تجاوزاتش شد، ایستادن مردم کنار نظام برخلاف انتظار آنها بود.
رئیسجمهور در ادامه با بیان اینکه طرح محلهمحوری را با هدف جلب حداکثری مشارکت مردمی در حل مشکلات کشور، با محوریت محلات و مساجد، به طور جدی دنبال میکنیم، به سخنان یکی از حضار درباره داستان مشهور «کوک چهارم» اشاره کرد و افزود: ما در اجرای طرح توسعه عدالت آموزشی و محلهمحوری، اتفاقا به دنبال این هستیم که هم کوک چهارم را بزنیم و هم فرزندان این سرزمین را در مدارس به گونهای تربیت کنیم که اهل زدن کوک چهارم باشند.
پزشکیان با بیان اینکه بیایید فرض کنیم اساسا دولتی در عرصه عمومی حضور ندارد، تصریح کرد: چه دولت باشد و چه نباشد، آیا ما به عنوان مسلمان نسبت به مشکلات مسلمانان دیگر مسئولیت داریم یا نه؟ ما در سراسر کشور ۸۰ هزار مسجد داریم که اگر هر مسجد متولی رسیدگی به وضعیت و مشکلات حدود هزار نفر شود، همه جمعیت کشور تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه فضای محلات ما سرشار از دوستی، رفاقت و محبت است، گفت: وقتی بنا باشد مشکلات محلهمحور دنبال و حل شود، کافی است هر کس دغدغه حل مشکلات محله و همسایگان خود را داشته باشد تا دیگر مشکلی در جامعه باقی نماند. مردم ما بسیار رئوف و انساندوست هستند، به شکلی که در همین جنگ ۱۲ روزه بسیاری از پرستاران و پزشکانی که حتی در مرخصی بودند، مرخصی خود را رها کرده و به محل کار خود بازگشتند و وضعیت در خیلی از ادارات و سازمانها نیز به همین شکل بود.
پزشکیان در ادامه با بیان اینکه هر انسانی دریایی از توانمندی و ظرفیت است، خاطرنشان کرد: خداوند در روز قیامت بیعملی را از هیچ کس نمیپذیرد و همه باید تا آنجا که میتوانند برای متبلور کردن ظرفیتها و استعدادهای خود تلاش کنند. دولت تلاش دارد با ارتقای نظام آموزشی این امکان را فراهم کند که گنج درون انسانها به خوبی کاویده و استخراج شود و استعدادهای او به بروز و ظهور برسند.
رئیسجمهور اظهار کرد: در کنار موضوع ارتقای نظام آموزشی، تبدیل مساجد به کانون حل بدون منت مشکلات در محلات نیز میتواند زمینه و بستری مضاعف و مساعد برای تبلور استعدادها و ظرفیتهای افراد باشد؛ خود مسئله یاری رساندن به دیگران یکی از مراتب عالی انسانیت است که نشانه شکوفا شدن استعدادهای افراد است و وقتی این انسانها به حل مشکلات دیگر افراد کمک کنند، زمینهای فراهم کردهاند که استعدادها و ظرفیتهای آنها نیز شکوفا شود.
پزشکیان در تشریح دستاوردهای مشارکت مردم در اداره امور، به تجربه دوران دفاع مقدس هشتساله اشاره کرد و افزود: در طول جنگ همه دنیا پشت صدام بودند و تنها ملت ایران پشت دولت و حکومت ایران بودند، اما مردم چنان با جان و دل از نظام و کشور خود پشتیبانی کردند که ما در آن جنگ، با وجود همه سختیها، پیچیدگیها و به درازا کشیدن جنگ، برخلاف تجربه همه حکومتهای پیشین، حتی یک وجب خاک از دست ندادیم.
پزشکیان در ادامه با بیان اینکه کشورهای زیادی هستند که نفت و گاز ندارند و مجبورند نفت و گاز لازم را بخرند، اما به خوبی نیز پیشرفت کردهاند، گفت: کافی است جور دیگری ببینیم و طور دیگری عمل کنیم. نباید مسجد را فقط محل نماز خواندن ببینیم، باید همه مسائل محلات در مسجد مطرح و مدیریت شود و با حضور همه آحاد و اقشار از خیرین، سمنها، روحانیت، احزاب و… مشکلات حل شوند.