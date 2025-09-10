معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه از شیرخوارگاه علی اصغر و خانه چتر بازدید کرد
به گزارش ایلنا، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم و سخنگوی قوه قضاییه از شیرخوارگاه علی اصغر (ع) و خانه چتر ویژه کودکان بیسرپرست در مشهد بازدید کرد.
جهانگیر در این بازدید که سید امیر مرتضوی قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه و همچنین حسن همتی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان وی را همراهی میکردند ضمن تبریک میلاد با سعادت پیامبر مهربانیها حضرت محمد مصطفی (ص) و همچنین میلاد امام جعفر صادق (ع) گفت: نظام حقوقی ما تلاش میکند مجازاتها را به صورت جایگزین ببینند و سیاستهای ابلاغی قوه قضاییه در سمت و سویی است که از مجازاتهای جایگزین استفاده کند.
وی بیان کرد: رسالت قوه قضاییه بر این است که بسیاری از فعالیتها به صورت برونسپاری انجام پذیرد بر همین اساس قوه قضاییه نمیتواند در فعالیتهای تخصصی دیگر نهادها ورود نماید و این موضوع در سند تحول قوه قضاییه نیز اشاره شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم و سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود: تاکید ریاست قوه قضاییه نیز در موضوع حمایت از کودکان بیسرپرست که موضوعی تخصصی میباشد این است که باید به گونهای تمهید شود تا در این حوزه تسهیلگری انجام پذیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش موثر مردم در حل مشکلات و معضلات اجتماعی گفت: هر کجا مردم ورود پیدا کردند ما را حمایت کردهاند در آن حوزه موفق بودهایم و باید بسیاری از کارها را به خود مردم محول کنیم تا بتوانیم نتایج خوبی بگیریم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه در ادامه سخنان خود گفت: هرگونه حمایت و کمک از جانب ما برای این نونهالان به عنوان آیندهسازان کشور، ما را در ثواب این کار خیر شریک میکند و ما موظفیم که خدمترسان این فرشتگان روی زمین باشیم که خداوند متعال عنایت داشته و هدایت و سرپرستی آنها را بر عهده ما گذاشته است.
وی همچنین اظهار کرد: باید تلاش کنیم که نه تنها این بچهها را از چشم دیگران دور نگه داریم بلکه با افزودن آنها به اجتماع زمینه ایجاد آینده سازان جامعه را فراهم کنیم.
در جلسهای که در حاشیه این بازدید برگزار شد مسئولان و مدیران مجموعههای شیرخوارگاه علی اصغر و خانه چتر مشهد ویژه کودکان بیسرپرست و بد سرپرست به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند.