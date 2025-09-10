خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تتلو مشمول عفو معیاری اخیر نمی‌شود

تتلو مشمول عفو معیاری اخیر نمی‌شود
کد خبر : 1684394
لینک کوتاه کپی شد.

قوه قضاییه اعلام کرد: در عفو معیاری اخیر محکومانی که جرایم مستوجب مجازات حدی مرتکب شده‌اند در لیست افراد مشمول عفو قرار نگرفته‌اند

به گزارش ایلنا، قوه قضاییه اعلام کرد: با اعلام خبر عفو معیاری ۱۷ ربیع‌الاول که شامل جمع کثیری از محکومان می‌شود برخی گمانه‌زنی‌ها در مورد افراد مشمول این عفو از جمله امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو مطرح شده است.

در عفو معیاری اخیر که با پیشنهاد رئیس عدلیه و موافقت رهبر معظم انقلاب انجام شده است جرایم مستوجب مجازات حدی مستثنی شده‌اند و معیارهای عفو اخیر شامل محکومانی که جرایم آن‌ها مستوجب مجازات حد است، نمی‌شود.

در مورد تتلو ذکر این نکته ضروری است که همانطور که قبلا اعلام شده بررسی پرونده او و مسیر عفو وی از حکم اعدامی که دارد مسیری غیر از عفو معیاری اخیر است.

پیش از این هم اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه  در رابطه با آخرین وضعیت پرونده تتلو در جمع خبرنگاران گفته بود: با توجه به احراز توبه این فرد نزد دادگاه، پرونده در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۴ به حوزه ریاست قوه قضاییه فرستاده شده و آنجا در فرآیند بررسی قرار دارد و اگر ریاست قوه قضاییه این مسئله را پذیرفت، مراتب درخواست عفو برای فرد را از مقام معظم رهبری درخواست می‌کند.

نکته اینکه در عفو معیاری اخیر محکومانی که جرایم مستوجب مجازات حدی مرتکب شده‌اند در لیست افراد مشمول عفو قرار نگرفته‌اند و مسیر عفو تتلو غیر از عفو اخیر خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی