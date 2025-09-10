تتلو مشمول عفو معیاری اخیر نمیشود
قوه قضاییه اعلام کرد: در عفو معیاری اخیر محکومانی که جرایم مستوجب مجازات حدی مرتکب شدهاند در لیست افراد مشمول عفو قرار نگرفتهاند
به گزارش ایلنا، قوه قضاییه اعلام کرد: با اعلام خبر عفو معیاری ۱۷ ربیعالاول که شامل جمع کثیری از محکومان میشود برخی گمانهزنیها در مورد افراد مشمول این عفو از جمله امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو مطرح شده است.
در عفو معیاری اخیر که با پیشنهاد رئیس عدلیه و موافقت رهبر معظم انقلاب انجام شده است جرایم مستوجب مجازات حدی مستثنی شدهاند و معیارهای عفو اخیر شامل محکومانی که جرایم آنها مستوجب مجازات حد است، نمیشود.
در مورد تتلو ذکر این نکته ضروری است که همانطور که قبلا اعلام شده بررسی پرونده او و مسیر عفو وی از حکم اعدامی که دارد مسیری غیر از عفو معیاری اخیر است.
پیش از این هم اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده تتلو در جمع خبرنگاران گفته بود: با توجه به احراز توبه این فرد نزد دادگاه، پرونده در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۴ به حوزه ریاست قوه قضاییه فرستاده شده و آنجا در فرآیند بررسی قرار دارد و اگر ریاست قوه قضاییه این مسئله را پذیرفت، مراتب درخواست عفو برای فرد را از مقام معظم رهبری درخواست میکند.
نکته اینکه در عفو معیاری اخیر محکومانی که جرایم مستوجب مجازات حدی مرتکب شدهاند در لیست افراد مشمول عفو قرار نگرفتهاند و مسیر عفو تتلو غیر از عفو اخیر خواهد بود.