محکومیت شدید تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به قطر

محکومیت شدید تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به قطر
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در حمله نظامی علیه قطر و تلاش برای ترور رهبران فلسطینی را به شدت محکوم می‌کند و شهادت جمعی از شهروندان فلسطینی و قطری در جریان این تجاوز را تسلیت می‌گوید.

به گزارش ایلنا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در حمله نظامی علیه قطر و تلاش برای ترور رهبران فلسطینی را به شدت محکوم می‌کند و شهادت جمعی از شهروندان فلسطینی و قطری در جریان این تجاوز را تسلیت می‌گوید.

این حمله تروریستی که نقض فاحش اصول منشور ملل متحد و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، و تجاوزی آشکار علیه حاکمیت و تمامیت ارضی قطر است، نشانه آشکار دیگری از ماهیت خطرناک و تروریستی رژیمی است که همزمان با نسل‌کشی و کشتار در فلسطین اشغالی، دامنه تجاوزات خود را به کل منطقه گسترش داده و صلح و ثبات منطقه و جهان را با تهدیدی بی‌سابقه مواجه ساخته است.

بدون تردید دولت آمریکا و سایر حامیان تسلیحاتی و مالی و سیاسی رژیم صهیونیستی به‌عنوان همدست و شریک جنایات این رژیم محسوب شده و باید در قبال جنایات و قانون‌شکنی‌های مستمر این رژیم پاسخگو باشند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ابراز همبستگی و حمایت از دولت و مردم قطر در برابر تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی، بر ضرورت توجه فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی و سایر نهادهای ذیصلاح بین‌المللی نسبت به این اقدام تجاوزکارانه تاکید کرده و خواستار اقدام عملی جامعه جهانی و کشورهای منطقه برای مهار جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی و توقف نسل‌کشی در فلسطین اشغالی می‌باشد.

 

