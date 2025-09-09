محکومیت شدید تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به قطر

به گزارش ایلنا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در حمله نظامی علیه قطر و تلاش برای ترور رهبران فلسطینی را به شدت محکوم می‌کند و شهادت جمعی از شهروندان فلسطینی و قطری در جریان این تجاوز را تسلیت می‌گوید.

این حمله تروریستی که نقض فاحش اصول منشور ملل متحد و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، و تجاوزی آشکار علیه حاکمیت و تمامیت ارضی قطر است، نشانه آشکار دیگری از ماهیت خطرناک و تروریستی رژیمی است که همزمان با نسل‌کشی و کشتار در فلسطین اشغالی، دامنه تجاوزات خود را به کل منطقه گسترش داده و صلح و ثبات منطقه و جهان را با تهدیدی بی‌سابقه مواجه ساخته است.

بدون تردید دولت آمریکا و سایر حامیان تسلیحاتی و مالی و سیاسی رژیم صهیونیستی به‌عنوان همدست و شریک جنایات این رژیم محسوب شده و باید در قبال جنایات و قانون‌شکنی‌های مستمر این رژیم پاسخگو باشند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ابراز همبستگی و حمایت از دولت و مردم قطر در برابر تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی، بر ضرورت توجه فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی و سایر نهادهای ذیصلاح بین‌المللی نسبت به این اقدام تجاوزکارانه تاکید کرده و خواستار اقدام عملی جامعه جهانی و کشورهای منطقه برای مهار جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی و توقف نسل‌کشی در فلسطین اشغالی می‌باشد.

