بودجه و ناترازی اهم موضوعات مطرح در جلسه غیرعلنی مجلس

​نایب رئیس مجلس با اشاره به نشست غیرعلنی صبح امروز گفت: موضوعاتی در زمینه بودجه، ناترازی‌ها و مباحثی که در آینده می‌تواند مشکلاتی برای کشور ایجاد کند در این جلسه مطرح شد.

به گزارش ایلنا، علی نیکزاد ثمرین در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۸ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی درباره نشست غیرعلنی صبح امروز گفت: جلسه غیرعلنی از ساعت ۶:۳۰ با حضور رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت آغاز و برخی از اعضای کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان نیز موضوعاتی را در ادامه جلسه مطرح کردند. 

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بیشتر موضوعات مطروحه در زمینه بودجه، ناترازی‌ها بود و مباحثی که در آینده می‌تواند مشکلاتی برای کشور ایجاد کند. 

وی افزود: شاه بیت این موضوعات بودجه عملیاتی و بودجه‌ای که اخیرا مجلس آن را یک مرحله‌ای کرد و اصلاح شد و جهت تأیید به شورای نگهبان ارسال شده است. 

