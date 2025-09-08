خبرگزاری کار ایران
مصطفی تاجزاده تاکنون یکبار هم درخواست مرخصی نکرده است

قوه قضاییه اعلام کرد: محکوم مصطفی تاجزاده تاکنون در طول دوران تحمل حبس خود هیچگونه درخواست مرخصی نداشته است.

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:

ساعاتی است ادعایی در فضای مجازی مطرح شده با این موضوع که تاکنون به تاج‌زاده مرخصی داده نشده است و او از این امکان بی بهره بوده است. 

با انتشار این خبر در فضای مجازی و پیگیری‌های متعاقب آن مشخص شد محکوم مصطفی تاجزاده تاکنون در طول دوران تحمل حبس خود هیچگونه درخواست مرخصی نداشته است.

این گزارش حاکی است؛ مطابق قانون محکوم یا فرد متهم در صورتی که بخواهد از تاسیسات قانونی برای بهره‌مندی از مرخصی استفاده کند باید درخواست خود را به مقام قضایی مطرح کرده و این درخواست پس از بررسی مورد تصمیم‌گیری مقام قضایی قرار گیرد. این در شرایطی است که پس از موافقت مقام قضایی با مرخصی محکوم یا متهم برای وی قرار وثیقه تعیین شده و فرد با سپردن قرار وثیقه تعیین شده می‌تواند مطابق با ماده ۵۲۰ آیین دادرسی کیفری از مرخصی بهره ببرد.

در مورد مصطفی تاجزاده، این فرد در طول دوران تحمل حبس تا کنون هیچگونه درخواستی برای بهره‌مندی از مرخصی ارائه نداده است.

