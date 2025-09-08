دادستان کل کشور:
حساب افرادی که از فقر مرتکب جرائم موادمخدر میشوند از قاچاقچیان باید جدا شود
دادستان کل کشور گفت: حساب افرادی که از روی فقر دست به جرائم در حوزه موادمخدر میزنند از حساب قاچاقچیان موادمخدر که دنبال ثروتاندوزی هستند باید جدا باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد مبارزه با موادمخدر، نشست تخصصی معاونان، مشاوران، مدیران کل و دبیران شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استانهای سراسر کشور با عنوان «پیشگیری از اعتیاد، طرح تحولی درمان و مبارزه با کشت خشخاش» از صبح امروز در مجتمع فرهنگی شقایق این ستاد آغاز به کار کرده است.
حجتالاسلام محمدکاظم موحدیآزاد دادستان کل کشور در این نشست ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا مخصوصاً شهدای مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه یکی از وظایف مهم حاکمیت، تحقق شرایط برای تربیت آحاد جامعه است، اظهار کرد: البته بحث اقتصادی نیز حائز اهمیت است و حاکمیت در این راستا نیز وظیفه دارد.
دادستان کل کشور با اشاره به تحریمهای دشمن و مضیقههای موجود، گفت: با وجود تمام این مضیقهها، خدمات توسط دولت ادامه دارد.
وی با اشاره به« تلاش دشمن مبنی بر شکوفا نشدن استعدادها و غفلتهای موجود داخلی در این رابطه» تصریح کرد: ما نباید اجازه دهیم محصولات ضد فرهنگ دینی در اختیار مردم قرار گیرد.
دادستان کل کشور به موضوع نشست امروز و اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر نیز اشاره و تصریح کرد: در بحث اصلاح قانون باید ارزیابی داشته باشیم، من در جلسه با دکتر پزشکیان دو مسئله مهم درباره موادمخدر و سرقت را مطرح کردم.
موحدیآزاد ادامه داد: یکی از عوامل این دو معضل قطعاً اقتصادی است اما عامل دیگر یعنی مبحث فرهنگی حائز اهمیتتر است.
وی تأکید کرد: باید آمار دقیق از تعداد معتادان وجود داشته باشد، افرادی که در این رابطه تکرار جرم دارند یا از روی فقر این کار را انجام دادند باید مشخص شوند و حساب افرادی که از روی فقر دست به این کار میزنند از حساب قاچاقچیان موادمخدر که دنبال ثروتاندوزی هستند باید جدا باشد.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: در دو مبحث اقتصاد و فرهنگ به منظور پیشگیری از جرم باید فعالیت داشته باشیم.
موحدیآزاد ابراز امیدواری کرد که این معضل توسط نظام حل شود و گفت: اگر دست به دست بدهیم و مردم در این رابطه یاریگر ما باشند، قطعاً شاهد پیشرفتهای بیشتری خواهیم بود.