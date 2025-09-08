پزشکیان در جشنواره اصلاح روشهای آموزش:
پیشرفت آینده کشور، در گرو عملکرد مسئولانه، بالنده و پویای امروز نظام آموزشی است
رئیس جمهور گفت: ساختن مدرسه قدم اول در ارتقای نظام آموزشی است و مهمتر از ساختن مدرسه، آنچیزی است که در مدارس اتفاق میافتد. ما به شما معلمان دل بستهایم تا نسلی تربیت کنیم که دغدغه اصلی او بهره گرفتن از ظرفیتهایش در مسیر پیشرفت کشور باشد، نه سودای مهاجرت، در حالی که والدین و خانواده او در همین کشور گرفتار مشکلات متنوع و متعدد باشند.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، در «جشنواره ملی اصلاح روشهای آموزش و تحول در محیطهای یادگیری» با حضور مدیران مدارس ابتدایی، متوسطه و منتخبان کشوری، ضمن تبریک هفته وحدت، با بیان اینکه همه جوامع به دنبال کشف و استخراج منابع و معادن طبیعی در راستای تولید ثروت و آبادانی کشورشان هستند، اظهار داشت: معلمان در همه دنیا، با اصلیترین داراییها و منبع ثروت کشورها سر و کار دارند و کار آنها استخراج، فرآوری و شکوفا کردن استعداد فرزندان و آیندهسازان کشورها است.
رئیس جمهور با بیان اینکه فرزندان این سرزمین، گرانقیمتتر از هر معدن و منبع ثروتی هستند، افزود: متاسفانه تا کنون آنگونه که شایسته بوده به پرورش و شکوفا کردن استعدادهای این دارایی عظیم و بیهمتا توجه نشده و نباید اجازه دهیم این روند تداوم یابد. ساختن و آباد کردن فردای جامعه در گرو تربیت صحیح فرزندان ماست؛ اگر این بچهها به شکل صحیح پرورش یابند، به جای سودای جلای وطن، دغدغه آنها ماندن، تلاش کردن، رفع مشکلات و آباد کردن میهن خودشان خواهد بود.
پزشکیان تصریح کرد: استعدادهای نهفته در ذهن، اندیشه و جسم این بچهها، طلای ناب و خالص است که اگر کشف نشده و به شکل صحیح پرورش نیابد، یا بلااستفاده میماند یا به جای صرف شدن برای رشد و اعتلای کشور و مردم خودمان، در اختیار کشورهای دیگر قرار خواهد گرفت.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در وهله اول این شما در خط مقدم آموزش و پرورش و بعد ما در جایگاه پشتیبان و حامی نظام آموزشی هستیم که مسئول شکوفا کردن این استعدادها و ظرفیتها هستیم، گفت: شنیدن تنها یک بعد از آموزش است؛ دیدن موثرتر و شیوه ارائه دادن آنچه آموزش داده شده تاثیرگذارتر از شنیدن و دیدن صرف هستند. کلاسهای درس باید مسئلهمحور و بر مبنای شنیدن، دیدن و بحث و گفتوگو اداره شوند.
پزشکیان همچنین با تاکید بر ضرورت ارائه سیستمی آموزش بر پایه بهکارگیری روشهای شنیداری، دیداری و تهیه و ارائه عملی آموزشهای ارائه شده، خاطرنشان کرد: تاکید بر تهیه و ارائه گزارش از آموزشهای ارائه شده در کلاس درس، به تحقق دو هدف مهم «مسئلهمحور بودن» و «تکیه بر کارگروهی در کلاس درس» کمک میکند و از سوی دیگر باعث ایجاد رقابت و شوق و انگیزه در فراگیری و شیوه ارائه مطالب آموزش داده شده میشود.
رئیس جمهور با بیان اینکه پایه و اساس هر آیندهای که برای کشور متصور باشیم، امروز و در کلاسهای درس بنا گذاشته میشود، اظهار داشت: اعتلا و پیشرفت آینده کشور، در گرو آن است که امروز مدارس به عنوان بستر کشف، استخراج و شکوفایی معادن و ذخایر استعداد فرزندان سرزمینمان عملکردی صحیح، مسئولانه، بالنده و پویا داشته باشند؛ تحقق این مهم نیز در گرو تغییر در نگاه و رویکرد شما معلمان و نظام آموزشی کشور است.
پزشکیان با بیان اینکه سرعت تغییرات و تحولات در دنیای امروز بسیار بالاست، افزود: این نگاه که جوانان را نسل «Z» بنامیم مورد قبول من نیست، معتقدم این ما هستیم که از آنها عقب ماندهایم نه اینکه آنها متفاوت از ما باشند. اگر نتوانیم با بهرهگیری از روشها، مدلها و ابزارهای نوین خودمان را با تغییرات مستمر و سریع جهان تطبیق دهیم، بیش از پیش از روند تحولات عقب میمانیم.
رئیس جمهور با اشاره به نهضت رفع کمبود فضاهای آموزشی تصریح کرد: ساختن مدرسه قدم اول در اصلاح و ارتقای نظام آموزشی است و مهمتر از ساختن مدرسه، آنچیزی است که در مدارس اتفاق میافتد. ما به شما معلمان دل بستهایم تا با تلاش جمعی نسلی تربیت کنیم که دغدغه اصلی او کشف، استخراج و پرورش استعدادها و ظرفیتهایش در مسیر حل مشکلات و پیشرفت کشور باشد، نه اینکه برای مهاجرت به کشوری دیگر تلاش کند، در حالی که والدین و خانواده او در همین کشور گرفتار مشکلات متنوع و متعدد باشند.
پزشکیان با بیان اینکه وقتی دانشآموزان و دانشجویان نخبه ما سودای مهاجرت داشته باشند، یعنی آموزش صحیح به آنها ارائه نشده است، گفت: شما میتوانید این روند را تغییر دهید و ما در دولت همه تلاش خود را برای پشتیبانی از شما در این مسیر به کار گرفتهایم.
پیش از سخنان دکتر پزشکیان، وزیر آموزش و پرورش شرحی از اجرای دورههای برگزار شده در قالب نهضت تحول در محیطهای آموزشی و ارتقای توانمندیهای آموزشی معلمان ارائه کرد.
هنچنین در این مراسم از بسته کلاس شوقانگیز شامل ۱۴۰۰ دقیقه محتوای تصویری آموزشی ویژه آموزش و ارتقای توانمندیهای آموزشی معلمان رونمایی و با حضور رئیس جمهور از ۱۰ برگزیده این جشنواره به نمایندگی از مجموع ۱۰۰ برگزیده جشنواره تقدیر به عمل آمد.