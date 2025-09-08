بازرسی از ۷ حوزه قضایی شامل ۲۴۴ شعبه ازمحاکم استان البرز انجام شد

به گزارش ایلنا، هیئت بازرسی و نظارت دیوان عالی کشور متشکل از ۲۱ قاضی با سابقه در مرداد ماه سال جاری، به مدت یک هفته کاری از کلیه محاکم دادگستری استان البرز بازدید به عمل آورده و پس از انجام بازرسی در جلسه‌ای مشترک با حضور مرتضوی معاون نظارت یوان عالی کشور و رئیس کل دادگستری استان البرز یافته‌های خود را در قالب نقاط قوت و نقاط ضعف و پیشنهادات بیان کردند.

رحیم قائدی‌فر، عضو معاون در حوزه نظارت دیوان عالی کشور در خصوص عملکرد این معاونت در این حوزه تصریح کرد: نظارت میدانی و الکترونیکی دیوان عالی کشور از طریق معاونت نظارت دیوان صورت می‌گیرد و مطابق برنامه‌ریزی به عمل آمده، بازرسی از محاکم قضایی استان‌ها در دستور کار قرار دارد به طوری که در هر فصل عملکرد محاکم یکی از استان‌ها مورد بازرسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی افزود: در بازرسی و ارزیابی عملکرد محاکم علاوه بر توجه به اوقات دادرسی، کاهش موجودی همراه با سرعت و دقت در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی، شاخص‌هایی از جمله سطح دانش و مهارت قضایی، قدرت استنباط و شم قضایی، رعایت اصول و تشریفات دادرسی و اتقان آرا مورد توجه جدی قرار می‌گیرد.

قائدی فر بیان کرد: قضاتی که با لحاظ شاخص‌های مورد نظر از عملکرد برتری برخوردار باشند پیشنهاد تشویق آنان به نحو مقتضی به عمل می‌آید.

وی با اشاره به بازرسی اخیر هیئت بازرسی از محاکم استان البرز در تشریح چگونگی روند نظارت گفت: هیئت بازرسی دیوان عالی کشور مرکب از ۲۱ نفر از قضات عالی رتبه دیوان اعم از رؤسای شعب، مستشاران و اعضای معاون در مرداد ماه سال جاری حسب دستور رئیس دیوان عالی کشور مامور به انجام بازرسی شدند، در اولین روز ماموریت جلسه‌ای به منظور معارفه طرفینی و تشریح رسالت، هدف بازرسی و چگونگی بازرسی با حضور اعضای هیئت بازرسی، رئیس کل دادگستری استان و معاونین وی تشکیل شد و نقطه نظرات حاضرین از جمله گزارش وضعیت استان از زبان رئیس کل دادگستری استان بیان و استماع شد.

قائدی فر ادامه داد: در جریان بازرسی اخیر، عملکرد همه حوزه‌های قضایی استان شامل هفت حوزه و ۲۴۴ شعبه محاکم اعم از تجدید نظر، عمومی حقوقی، خانواده، کیفری یک، کیفری دو، انقلاب، نظامی و صلح مورد بازرسی و ارزیابی قرار گرفت و مصاحبه با هر یک از قضات در خصوص نقاط ضعف و قوت به عمل آمد و راجع به ایرادات و اشکالات مشاهده شده توجه و تذکر لازم داده شد، به نحوی که قضات محاکمِ مورد بازرسی، از حضور هیئت بازرسی و مصاحبه و انتقال اندوخته‌های علمی و تجربی با آنان ابراز خوشحالی کرده و حضور قضات عالی رتبه و پیشکسوت دیوان عالی کشور در محاکم قضایی را فرصت مغتنمی برای یادگیری و آموزش به شمار آوردند.

عضو معاون در حوزه نظارت دیوان عالی کشور افزود: پس از پایان ماموریت جلسه‌ای با حضور معاونت نظارت دیوان عالی کشور جناب دکتر مرتضوی و سایر اعضای هیئت بازرسی، رئیس کل گستری استان و معاونین وی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان روسای حوزه‌های قضایی برگزار شد و مرتضوی علاوه بر توجه به شاخص‌های مورد نظر در امر بازرسی به امتناع از تجدید بدون جهت اوقات دادرسی و پرهیز از اوقات دادرسی غیرمتعارف (بیش از ۳۰۰ روز) و اتقان آرا تاکید کردند و سایر اعضای هیئت بازرسی یافته‌های حاصل بازرسی اعم از نقاط قوت و ضعف را بیان کرده و پیشنهادات لازم از جمله تامین نیروی انسانی و توجه به امر آموزش قضات و کارمندان را ارائه کردند.

قائدی فر تصریح کرد: جلسه جمع‌بندی نهایی بیش از ۴ ساعت به طول انجامید و مطالب بسیار ارزنده‌ای که به نحو دقیق و موشکافانه به دست آمده بود از سوی اعضای هیئت بازرسی بیان شد و رئیس کل دادگستری استان و برخی از قضات حاضر در جلسه نیز به بیان نقطه نظرات خویش پرداختند.

عضو معاون در حوزه نظارت دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: هدف اساسی بازرسی دیوان عالی کشور تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعفِ عملکرد محاکم در راستای اجرای صحیح قوانین در رسیدگی و صدور آرای متقن بوده که امید است خروجی این اقدامات احقاق حق و اجرای عدالت را در جامعه به دنبال داشته باشد.

وی در خصوص نحوه نظارت الکترونیکی دیوان عالی کشور گفت: این نظارت از طریق سامانه‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد به نحوی که مواردی از جمله تجدید بدون جهت اوقات دادرسی، طولانی شدن زمان رسیدگی، اوقات دادرسی غیرمتعارف و آراء صادره از حیث شکلی و ماهوی و متقن بودن و میزان نقض آراء از سوی مرجع بالاتر مورد بررسی و توجه قرار می‌گیرد.

قائدی فر پیرامون این پرسش که آیا قبل از انجام بازرسی از یک استان گزارش هیئت‌های قبلی بازرسی و روند اصلاح نواقص بررسی می‌شود، عنوان کرد: هر کدام از مراجع نظارتی قوه قضاییه اعم از دادسرای انتظامی قضات، دادستانی کل کشور و حفاظت و اطلاعات وظایف نظارتی خاص خود را دارند، اما راجع به بازرسی هیئت دیوان عالی کشور، پس از انجام ماموریت، گزارش بازرسی به ریاست دیوان عالی کشور تقدیم می‌شود و نسخه‌ای از گزارش به محضر رئیس قوه نیز ارسال و نسخه‌ای به دادگستری استان مربوطه ارسال می‌شود؛ در این گزارش نواقص و کمبودها و نقاط ضعف و پیشنهادات ذکر شده است، بعد از مدت مناسبی نتیجه اقدامات از دادگستری استان راجع به موارد مذکور خواسته می‌شود.

قائدی فر در خصوص آمارگرایی در قوه قضاییه و انتقاد برخی از قضات از این موضوع خاطرنشان کرد: موضوع آمارگرایی به تعبیر برخی سم مهلکی است و نباید جای کیفیت در رسیدگی و احقاق حق را بگیرد، ما در بازرسی‌ها به این مطلب توجه ویژه داریم البته این موضوع در حال کمرنگ شدن است و کیفیت در رسیدگی و صدور آرای متقن مورد توجه و تاکید است.

