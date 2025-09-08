خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بررسی پرونده پایگاه خبری انصاف‌نیوز در دادگاه مطبوعات

بررسی پرونده پایگاه خبری انصاف‌نیوز در دادگاه مطبوعات
کد خبر : 1683498
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: هیات منصفه مطبوعات با توجه به پذیرش اشتباه و اصلاح مطلب، مدیرمسئول پایگاه خبری انصاف‌نیوز را مستحق تخفیف دانست.

به گزارش ایلنا، اکبر نصراللهی در این باره گفت: جلسه امروز با حضور هیئت منصفه در شعبه اول دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی ترابی گل سفید برگزار شد.

وی  گفت: موضوع اتهام شفیعیان،  «نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع» در مطلب مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ با تیتر «ناترازی انرژی و ناتوانی حکمرانی» بود.

 نصراللهی افزود: در این مطلب به نقل از مهران صولتی آمده است که تداوم ماهیت غارتی غنیمتی دولت در ایران که لوازم حیات قبیله ای همچون ارادت سالاری رابطه گرایی غیرت‌سازی و بی اعتمادی را به دنبال داشته، مجالی برای نضج گیری مفهوم منافع ملی باقی نگذاشته است.

وی ادامه داد: در شکایت دادستانی آمده است، این مطلب ناقض مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مشمول بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات است.

نصراللهی گفت: شفیعیان در دفاعیات خود گفت که منبع اصلی خبر انصاف‌نیوز نبود و بر اثر اشتباه خبرنگار بازنشر شد، اما پس از اطلاع، اصلاحات لازم انجام گرفت، فرد مقصر توبیخ و جریمه شد و روند بازنشر نیز سخت‌تر گردید. این مطالب با رویه و ادبیات نشریه همخوانی ندارد. اشتباه فردی را می‌پذیرم اما سوءنیتی در کار نبوده است.» رأی نهایی دادگاه، متعاقباً صادر خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی