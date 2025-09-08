به گزارش ایلنا، اکبر نصراللهی در این باره گفت: جلسه امروز با حضور هیئت منصفه در شعبه اول دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی ترابی گل سفید برگزار شد.

وی گفت: موضوع اتهام شفیعیان، «نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع» در مطلب مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ با تیتر «ناترازی انرژی و ناتوانی حکمرانی» بود.

نصراللهی افزود: در این مطلب به نقل از مهران صولتی آمده است که تداوم ماهیت غارتی غنیمتی دولت در ایران که لوازم حیات قبیله ای همچون ارادت سالاری رابطه گرایی غیرت‌سازی و بی اعتمادی را به دنبال داشته، مجالی برای نضج گیری مفهوم منافع ملی باقی نگذاشته است.

وی ادامه داد: در شکایت دادستانی آمده است، این مطلب ناقض مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مشمول بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات است.

نصراللهی گفت: شفیعیان در دفاعیات خود گفت که منبع اصلی خبر انصاف‌نیوز نبود و بر اثر اشتباه خبرنگار بازنشر شد، اما پس از اطلاع، اصلاحات لازم انجام گرفت، فرد مقصر توبیخ و جریمه شد و روند بازنشر نیز سخت‌تر گردید. این مطالب با رویه و ادبیات نشریه همخوانی ندارد. اشتباه فردی را می‌پذیرم اما سوءنیتی در کار نبوده است.» رأی نهایی دادگاه، متعاقباً صادر خواهد شد.

