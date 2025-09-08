به گزارش ایلنا، غلامرضا زارعی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: به دولت و مجلس توصیه می‌کنم در زمینه تقویت بنیه دفاعی کشور به ویژه تأمین حقوق نیروهای مسلح به عنوان یک ضرورت در اسرع وقت در دستور کار خود قرار دهند.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی افزود: مدیریت محترم برق کشور، جناب آقای رجبی مشهدی فعلاً زبان در کام می‌ماند و شمشیر در غلاف تا وقتی دیگر؛ اما با توجه به آغاز کشت خارج از فصل لازم است به صورت جدی و فوری نسبت به تجدید نظر در میزان ساعات خاموشی برق و چاه‌های کشاورزی به جلوگیری از نابودی دسترنج کشاورزان مظلوم در استان گرمسیری اقدام نمایید.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم طی تذکری به وزیر ارتباطات گفت: جناب آقای هاشمی انصافاً اگر توان اجرایی ندارید از این جایگاه استعفا دهید. مجموعه تحت امر شما در شهرها و روستاهای کشور از تهیه ۱۰ کابل و یک باطری برنجی مخابراتی و ارتباطی خود عاجز هستند. انصافاً اگر نمی‌توانید استعفا بدهید در غیر این صورت مجلس در اسرع وقت از ابزارهای نظارتی خود از جمله استیضاح استفاده خواهد کرد.

