گرانی قبوض و قطعی برق مردم را به ستوه آورده است

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر نیرو از قطعی‌های مکرر برق، افزایش قیمت قبوض و نبود پاسخگویی دستگاه‌های ذی‌ربط انتقاد کرد و خواستار تدبیر فوری برای رفع مشکلات مردم شد.

به گزارش ایلنا، علی جعفری آذر در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر نیرو گفت: فرموده‌اید از پاییز وضعیت برق بهتر می‌شود؛ اما در روزهای پنجشنبه و جمعه که بیش از ۹۵ درصد ادارات و سازمان‌های کشور تعطیل هستند و عمده صنایع و کارخانجات نیز فعالیتی ندارند، همچنان شاهد قطعی برق هستیم. بسیاری از مردم در سفر یا در دشت و کوه هستند؛ آیا در این روزها هم کمبود برق وجود دارد؟

وی با انتقاد از سیاست‌های وزارت نیرو افزود: هم برق را گران کرده‌اید و هم آب را؛ آن هم در شرایطی که آب در خانه‌ها قطع می‌شود و قبوض چندبرابری برای مردم ارسال می‌گردد. این وضعیت مردم را به شدت ناراضی کرده است. در بسیاری از ادارات و واحدها، مردم به خاطر این شرایط با کارمندان درگیر می‌شوند و کسی هم پاسخگو نیست.

جعفری آذر با کنایه به عملکرد وزارت نیرو تصریح کرد: به نظر می‌رسد سامانه قطع برق وزارتخانه به‌مراتب هوشمندتر از سامانه وصل آن است. آقای وزیر! این چه وضعیتی است؟ لطفاً تدبیری فوری برای حل مشکلات مردم بیندیشید.

