بررسی لایحه CFT محدودیت زمانی ندارد

به گزارش ایلنا، محسن دهنوی با اشاره به برگزاری سومین جلسه بررسی لایحه CFT در مجمع گفت: در دولت جدید آقای دکتر پزشکیان مکاتبه ای با مقام معظم رهبری داشت و درخواست کرد لوایح پالرمو و CFT مجددا در مجمع تشخیص بررسی شود.

وی ادامه داد: رهبری انقلاب هم با توجه به روی کارآمدن دولت جدید و درخواست رئیس‌جمهوری، موافقت کردند که این لوایح مجددا در مجمع تشخیص بررسی شود.

دهنوی یادآور شد: پس از تصویب لایحه پالرمو در مجمع، در ۷ خرداد بررسی لایحه CFT در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار گرفت اما به دلیل وقوع جنگ تحمیلی اخیر، بررسی این لایحه به تعویق افتاد.

سخنگوی مجمع با اشاره به دستور کار صحن مجمع تشخیص مبنی بر بررسی لایحه CFT تصریح کرد: در مجوز رهبر انقلاب به مجمع قید و محدودیت زمانی برای بررسی این دو لایحه وجود ندارد لذا ورود مجددا مجمع به بررسی لایحه CFT کاملا طبق قانون انجام شده است.

دهنوی تاکید کرد: با توجه به مجوز مقام معظم رهبری، مشکل آیین‌نامه‌ای و محدودیت زمانی برای بررسی لایحه CFT در مجمع وجود ندارد.

سخنگوی مجمع در پاسخ به اینکه طبق قانون، مجمع برای بررسی مصوبات ۶ ماه فرصت دارد، گفت: این قید زمانی برای بررسی طرح‌ها و لوایح مورد اختلاف مجلس و دولت تعیین شده است، درحالی که این لوایح با درخواست رئیس‌جمهوری و مجوز مقام معظم رهبری در دستور مجمع قرار گرفته بنابراین مشمول محدودیت زمانی نیست.

انتهای پیام/