وحدت و انسجام مردم ما بود که آمریکا و اسرائیل را ناامید کرد

مسعود پزشکیان رییس جمهور در سی و نهمین کنفرانس وحدت اسلامی گفت: رمز موفقیت رسول خدا در قدم اول این بود که دستور داد قبایل و اقوامی که دشمنان خونی همدیگر بودند با هم برادر شوند، بعد از ده سال مکه را فتح کرد ودر مکه سخنرانی کرد سخنرانی که بعد از شکستن بت ها انجام داد، فرمود مسلمانان با یکدیگر برادر هستند. ما پیروان این پیامبر هستیم؟ اگر پیروان این پیامبر هستیم چرا هفتاد و دو ملت هستیم؟ چرا در مقابل دیدگان ما رژیم سفاک مسلمانان را می کشد و گرسنه نگه می دارد و راه آب و غذا و زندگی را بر آنها می بندد اما ما به اختلافات خودمان دامن می زنیم به جای اینکه ید واحده شویم.

وی ادامه داد: اگر توانستیم وحدت و انسجامی را که رسول خدا دستور داده در عمل پیاده کنیم نه در حرف، اسرائیل یا هر کسی دیگر جرئت نمی کند با مسلمانان چنین اقدامی را انجام دهد و بعد هم شرم نداشته باشند که زن وبچه مردم را می کشند و بعد هم آن را توجیه می کنند.اما اگر در جوامع اسلامی یک اتفاقی بیفتد می گویند اینها حقوق بشر را زیر پا گذاشته اند. کدام حقوق بشر؟ حقوق بشری که شما آن را اجرا می کنید؟ حقوق بشری که به زنان وکودکان بیماران و سالخوردگان رحم نمی کنید و نسل کشی می کنید.

رئیس جمهور با اشاره به صحبت های امام حسین در کربلا گفت: اینها از انسانیت بویی نبرده اند اما مقصر ما هستیم ما که اختلاف کردیم و آنها توانستند اختلاف ما را روز به روز بیشتر کنند و بعد دعوا راه بیاندازند و اسلحه هایشان را به کشورهای اسلامی بفروشند از ترس کشورهای اسلامی.

پزشکیان گفت: روزه و نماز برای وحدت است. صراط مستقیم یعنی پیمان و وحدت با خدا. هر روز نماز بخوانید اما اختلاف کنید. برای چه روزه می گیرید و نماز می خوانید روزه میگیرید که با برداران مسلمان خود برادری کنید و حق را پیاده کنید. شما بزرگان مذاهب هستید و باید پیام رسول خدا را در بین مردم ابلاغ کنید که مسلمانان در هر سلیقه ای باشند با هم برادرند. همه این رفتارها اگر منجر به وحدت نشود عامل شقاق و دشمنی است. ما با هم برداریم. ما با فلسطینیان عراقیان قطری ها با همه مسلمانان برادریم و باهم پیمان برادری می بندیم. با اعتقاد و باور می‌گوییم برادریم نه در شعار.

وی ادامه داد: اگر ما بتوانیم این را در جوامع خودمان پیاده کنیم آمریکا و اسرائیل از این که بتوانند در جوامع اسلامی تفرقه ایجاد کنند ناامید خواهند شد. اگر آمریکا و اسرائیل در ایران نتوانستند نیات پلید و شوم خودشان را پیاده بکنند درست است ما موشک داشتیم و رزمندگان ما با قدرت و جانفشانی‌ها خود سیله محکمی به آنها زدند ولی سیلی محکم‌تر را مردم ما زدند. وحدت و انسجام مردم ما بود که آمریکا و اسرائیل را ناامید کرد.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: اگر امت اسلامی به‌راستی در قالب یک «ید واحده» قرار داشت، آیا اسرائیل یا آمریکا یا هر قدرت دیگری جرأت می‌کرد به مسلمانان حتی چپ نگاه کند یا حقوق آن‌ها را زیر پا بگذارد؟ پاسخ روشن است، اگر امت اسلام متحد بود، وقوع چنین فجایعی اساساً ممکن نبود.

پزشکیان با تأکید بر اینکه منشأ مشکلات امروز امت اسلامی در درون خود ماست، تصریح کرد: مشکل ما اسرائیل نیست، مشکل ما آمریکا نیست، ریشه مشکلات در اختلافات، تفرقه‌ها و نزاع‌هایی است که در میان خود ما وجود دارد.

رئیس‌جمهور افزود: باید اصلاح را از خودمان آغاز کنیم. اگر بتوانیم آن وحدتی را که پیامبر اسلام به آن فرمان داده نه در شعار، بلکه در عمل محقق کنیم، دیگر هیچ قدرتی در دنیا، نه اسرائیل و نه هیچ رژیم دیگری، جرأت نخواهد کرد این‌چنین به مسلمانان آسیب بزند، آن‌ها را قتل‌عام کند و حتی شرم نکنند از اینکه فرزندان مردم را به قتل می‌رسانند و صدایی از جهان بلند نمی‌شود.

پزشکیان با انتقاد شدید از رفتارهای دوگانه در نظام بین‌الملل، خاطرنشان کرد: آنان که ادعای حقوق بشر دارند، در قبال جنایاتی که علیه کودکان، زنان، بیماران و سالخوردگان روا می‌دارند، هیچ نشانی از انسانیت بروز نمی‌دهند و نسل‌کشی را با توجیهات دروغین ادامه می‌دهند.

رئیس‌جمهور در ادامه با استناد به سخن امام حسین علیه‌السلام در کربلا گفت: آن حضرت فرمود اگر دین ندارید، دست‌کم مرد و آزاده باشید. این کسانی که امروز جنایت می‌کنند و مدعی حقوق بشرند، نه از دین بهره‌ای و نه از انسانیت بویی نبرده‌اند.

پزشکیان با تأکید مجدد بر مسئولیت جوامع اسلامی در وضعیت کنونی، خاطرنشان کرد: مقصر ما هستیم. ما بودیم که میان خودمان اختلاف ایجاد کردیم و این اختلاف‌ها زمینه را برای سوءاستفاده دشمنان فراهم ساخت.

رئیس‌جمهور ادامه داد: دشمنان با دامن‌زدن به این تفرقه‌ها، ما را به جان هم انداختند، سلاح‌های خود را به کشورهای اسلامی فروختند، از ترس‌های ساختگی بهره‌برداری کردند، نفت و منابع این ملت‌ها را به غارت بردند و با ایجاد تنش‌های مصنوعی، جنگ و درگیری را به ما تحمیل کردند.

پزشکیان تأکید کرد: ممکن است با القای خطر از جانب یک کشور اسلامی، دیگر کشورها را نسبت به هم بی‌اعتماد کنند تا مسلمانان به جای وحدت، درگیر اختلاف و منازعه شوند؛ اما سیاست ما بر این استوار است که با هیچ کشور مسلمانی وارد دعوا نشویم و هیچ اختلافی را دامن نزنیم.

رئیس‌جمهور افزود: با تمام توان به وحدت و انسجام امت اسلامی پایبندیم و باور داریم که تنها در سایه این یگانگی است که می‌توان در برابر ظلم ایستاد. مسلمانان باید به معنای واقعی کلمه ید واحده شوند تا عزت و کرامت امت اسلام حفظ شود.

پزشکیان با اشاره به وصیت‌نامه حضرت علی علیه‌السلام، آن را سندی گران‌سنگ دانست که بر سه محور اساسی تأکید دارد: تقوای الهی، نظم در امور، و اصلاح روابط میان مردم.

رئیس‌جمهور با استناد به این فرمایش حضرت امیر که «اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی بتقوی الله و نظم امرکم و صلاح ذات بینکم» افزود: رسول خدا نیز اصلاح ذات‌البین را برتر از نماز و روزه دانسته است.

پزشکیان تأکید کرد: این‌که انسان نماز بخواند، روزه بگیرد، اما همچنان به اختلاف و نزاع دامن بزند، با فلسفه عبادات در تضاد است. هدف از عبادت، برقراری وحدت است. آن‌که به خداوند تمسک جوید، به صراط مستقیم هدایت شده و لازمه این تمسک، همدلی و انسجام در جامعه اسلامی است.

رئیس‌جمهور با اشاره به فلسفه روزه و نماز در اسلام تصریح کرد: این عبادات وسیله‌ای برای برادری میان مسلمانان‌اند، نه آنکه به ابزار تفرقه تبدیل شوند. اگر بتوانیم عدالت را در جامعه محقق کنیم، هیچ قدرتی یارای غلبه بر ما را نخواهد داشت.

پزشکیان افزود: ستون دین و مایه عزت جامعه اسلامی، مردم‌اند. همین مردم سرمایه حقیقی ملت و حکومت به‌شمار می‌روند و مسئولان موظف‌اند در خدمت آنان باشند. وظیفه ما این است که در میان مردم، صرف‌نظر از مذهب، قومیت، نژاد یا جنسیت، بر پایه عدالت و انصاف حکم کنیم و عمل داشته باشیم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش علما و نخبگان دینی در تبیین پیام وحدت، خطاب به حاضران گفت: شما بزرگان دین و مذاهب هستید و این مسئولیت بر دوش شماست که پیام رسول خدا و کتاب الهی را در میان جوامع و مردم ابلاغ کنید؛ پیامی که برادری مسلمانان را فارغ از تفاوت‌های سلیقه، باور و اعتقاد مورد تأکید قرار می‌دهد.

پزشکیان تصریح کرد: همه آنچه در چارچوب مذهب انجام می‌دهیم، باید در خدمت وحدت، انسجام، حق و عدالت باشد. اگر خروجی آن نه به عدالت منتهی شود و نه به وحدت، بلکه به تفرقه و خصومت بینجامد، دیگر نمی‌توان آن را عبادت یا عمل صالح دانست، بلکه خود عاملی برای گسست اجتماعی خواهد بود.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: ما با یکدیگر برادریم؛ با مردم فلسطین، با ملت عراق، مصر، قطر، امارات و با همه مسلمانان جهان، پیوند برادری داریم. این برادری نه در قالب شعار، بلکه با اعتقاد،‌ایمان و التزام واقعی است که معنا می‌یابد.

پزشکیان افزود: اگر بتوانیم این باور را در میدان عمل، در جامعه و در میان هواداران‌مان محقق کنیم، آمریکا، اسرائیل و همه دشمنان اسلام از ایجاد تفرقه و چنددستگی در جهان اسلام مأیوس خواهند شد. همه این‌ها وابسته به عملکرد ما و شماست؛ اگر ما اراده کنیم، وحدت محقق خواهد شد.

رئیس‌جمهور با اشاره به ناکامی دشمنان در ایجاد نفوذ و بی‌ثباتی در کشور، خاطرنشان کرد: اگر آمریکا و اسرائیل در ایران نتوانستند نقشه‌های پلید و شوم خود را پیاده کنند، تنها به دلیل قدرت نظامی ما نبود، هرچند موشک داشتیم و رزمندگان ما با جانفشانی‌های خود سیلی زدند، اما سیلی محکم‌تر را مردم ما به صورت دشمن نواختند.

پزشکیان تأکید کرد: آنچه دشمن را مأیوس کرد، وحدت و انسجام مردم بود. آنان تصور می‌کردند با شلیک چند موشک و حمله نظامی، مردم از میدان کنار خواهند رفت. تمام رسانه‌ها و شبکه‌های خبری آن‌ها دل به این خیال بسته بودند، اما ملت ما با بصیرت و ایستادگی، آب پاکی را بر دستانشان ریختند.

رئیس‌جمهور افزود: مردم ما و مسلمانان جهان، در برابر ظلم، ستم و تجاوز سر خم نمی‌کنند. این پیام روشن ملت ایران بود؛ پیامی که نه‌تنها خطاب به آمریکا و اسرائیل، بلکه به تمام جهان مخابره شد. همه ملت‌های مسلمان نیز با محکوم کردن تجاوزهای رژیم صهیونیستی و آمریکا، این پیام را تأیید کردند.

پزشکیان با قدردانی از کشورهای اسلامی که در برابر تجاوز و ظلم موضع گرفتند، تأکید کرد: از مواضع کشورهایی که در حمایت از ملت‌های مظلوم ایستادند، تشکر می‌کنیم، اما به باور ما این مواضع کافی نیست. باید قوی‌تر، محکم‌تر و منسجم‌تر، با صفی واحد در برابر صفی که مقابل مسلمانان ایستاده‌اند، قرار بگیریم.

رئیس‌جمهور افزود: اگر بتوانیم به صف واحد بدل شویم، نه‌تنها ملت خود را به عزت و سربلندی خواهیم رساند، بلکه به تعبیر قرآن، از تاریکی به سوی نور، و به اذن پروردگار به سوی صراط حمید هدایت خواهیم شد. خداوند کتاب خود را برای عزت انسان‌ها نازل کرده و مسلمانان باید عزیز و سربلند باشند.

پزشکیان با بیان اینکه مشکلات امروز امت اسلام، ریشه در اختلافات داخلی دارد، گفت: به جای آن‌که به کتاب خدا عمل کنیم، گرفتار دعواهایی شده‌ایم که ما را به جان یکدیگر انداخته‌اند تا دشمنان، نقشه‌های پلید خود را اجرا کنند. این ما هستیم که باید راه را تغییر دهیم.

رئیس‌جمهور با خطاب قرار دادن علما و نخبگان دینی حاضر در نشست، تصریح کرد: نباید از مسئولیت سنگین خود غافل شوید. باید راهی را بگشاییم که عزت را برای همه جوامع اسلامی به ارمغان بیاورد. شما بزرگواران امروز در این نشست حضور یافته‌اید و امید آن است که این حضور در میدان عمل نیز تبلور یابد.

پزشکیان با تأکید بر اینکه ریشه بسیاری از مشکلات در رفتارها و عملکردهای فردی ماست، خاطرنشان کرد: مشکل جای دیگری نیست، مشکل در عمل ماست. اگر هرکدام از ما به وظیفه خود بر مبنای تقوا و عدالت عمل کنیم، بسیاری از چالش‌ها برطرف خواهد شد.

رئیس‌جمهور با استناد به خطبه 16 نهج‌البلاغه، نخستین خطبه حضرت علی علیه‌السلام پس از خلافت، گفت: امیرالمؤمنین فرمودند: «لا یهلک علی التقوی سنخ و ولا یظمأ علیها زرع قوم»؛ یعنی کسی که بر تقوا باشد، هلاکت برای او معنا ندارد و کشت هیچ قومی در سایه تقوا تشنه نمی‌ماند.

پزشکیان افزود: اگر جامعه‌ای دچار خشکی و بی‌ثمرگی است، اگر مردم آن گرفتارند و در عطش عدالت به‌سر می‌برند، باید علت را در فقدان تقوا جست‌وجو کرد. حضرت علی علیه‌السلام فرمود: «فاستتروا فی بیوتکم»، یعنی در خانه‌هایتان پنهان شوید، در خود تأمل کنید، توبه کنید و اختلافات را در درون حل کرده و به سوی خدا بازگردید.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: انسان باید بداند که تنها کسی که شایسته ستایش است، خداوند متعال است و تنها کسی که حق سرزنش دارد نیز خود اوست. اگر رفتار ما مبتنی بر تقوا و عدالت باشد، طرف مقابل راهی جز تسلیم و همراهی نخواهد داشت.

پزشکیان در پایان سخنان خود، بر اهمیت نقش علما و اندیشمندان دینی در تحقق وحدت تأکید کرد و گفت: این مجمع و این گردهمایی شما، آغازی است برای شکستن دیوار تفرقه و ایجاد همان وحدت و برادری‌ای که رسول خدا در مدینه و مکه اعلام کرد و بر تحقق آن فرمان داد.

رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله خداوند به همه ما توفیق دهد تا با وحدت و انسجام، در برابر تجاوزها، جنایت‌ها، وحشی‌گری‌ها و بربریتی که از سوی دنیایی به ظاهر متمدن اما در باطن عاری از انسانیت جریان دارد، ایستادگی کنیم.

پزشکیان تأکید کرد: باید پیام انسانیت، عدالت، حق و انصاف را در جوامع خود گسترش دهیم و این مأموریت سنگین، تنها با همدلی، اخلاص و ایستادگی محقق خواهد شد.

