تحکیم روابط بین کشورهای اسلامی ضامن رشد و بالندگی جامعه مسلمین است

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور شامگاه یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، در دیدار آقای سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، روابط میان دو ملت و دو کشور ایران و عراق را در سایه پیوندهای دینی و فرهنگی، عمیق و ریشه‌دار توصیف و تأکید کرد که مرزهای جغرافیایی هرگز توان جدایی این دو ملت برادر را ندارد.

رئیس جمهور در ادامه ضمن تبریک ولادت نبی مکرم اسلام و امام صادق (ع) و فرا رسیدن هفته وحدت، بر ضرورت همبستگی کشورهای اسلامی تاکید کرد و اظهار داشت: بر این باوریم که اتحاد و همکاری مستمر میان کشورهای اسلامی در تمامی عرصه‌ها، نه تنها زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت خواهد شد، بلکه هیچ قدرتی قادر به تحریم یا شکست ما نخواهد بود.

پزشکیان ضرورت مراقبت و پرهیز از دامن زدن به مسائل تفرقه‌انگیز در امت اسلامی را امری حیاتی و غیرقابل انکار عنوان کرد و افزود: دشمنان امت اسلامی با طرح موضوعات تفرقه‌افکنانه درصدد ایجاد شکاف و اختلاف میان مسلمانان هستند تا اهداف شوم خود را پیش ببرند، لذا باید نسبت به این توطئه‌ها بسیار هوشیار عمل کرد.

رئیس جمهور در ادامه اصلاح و تحکیم روابط میان تمامی کشورهای اسلامی را ضامن رشد و بالندگی جامعه مسلمین دانست و تصریح کرد: امروز رژیم صهیونیستی ابزار آمریکا و هم‌پیمانانش در جنایت، ایجاد تفرقه و غارت منابع کشورهای اسلامی و دشمن مشترک امت اسلامی است که در صورت وحدت و همبستگی امت اسلامی، این رژیم غاصب هیچ توانی در برابر عظمت امت واحده نخواهد داشت.

پزشکیان همچنین ایستادگی مردم مظلوم غزه و مقاومت جانانه ملت بزرگ ایران در حوادث اخیر را نشانه‌ای بارز از استحکام اتحاد، همدلی و یکپارچگی برشمرد که هیچ قدرت نظامی از جمله جنگنده، بمب و موشک قادر به شکست آن نیست.

رئیس جمهور در بخش دیگری از این دیدار، با اشاره به انتخابات سرنوشت‌ساز پیش‌رو در عراق، حفظ وحدت و یکپارچگی سیاسی، فارغ از گرایش‌های قومی و مذهبی را موجبات قدرت‌افزایی عراق و در نهایت ارتقای امت اسلامی عنوان کرد و گفت‌: ما تمامی گروه‌های سیاسی عراق اعم از شیعه و سنی را برادران خود می‌دانیم و همواره خواهان تقویت حاکمیت واحد و عزتمندی ملت عراق بوده‌ایم.

پزشکیان همچنین بر توسعه و تحکیم همه‌جانبه روابط جمهوری اسلامی ایران با عراق در تمامی زمینه‌ها تأکید کرد.

سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از دیدار با دکتر پزشکیان، از رشادت‌های ملت ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر با رژیم صهیونیستی تمجید کرد و گفت: ملت ایران در این نبرد با درخششی بی‌نظیر، نه تنها تحسین ملت‌های اسلامی، بلکه همه ملت‌های آزاده جهان را برانگیخت.

رهبر جریان حکمت ملی عراق حضور مقتدرانه رهبری معظم انقلاب اسلامی در فرماندهی میدان نبرد، حضور مسئولان عالی‌رتبه از جمله دکتر پزشکیان در میان مردم، اقتدار نیروهای مسلح و انسجام مثال‌زدنی ملت ایران را از شاخصه‌های برجسته این جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی برشمرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران عزت و اقتدار را برای کل امت اسلامی به ارمغان آورد و جایگاه ملت ایران را در میان ملت‌های مسلمان ارتقا بخشیده است.

سید عمار حکیم با اشاره به حمایت سیاسی کشورهای عربی و اسلامی از جمهوری اسلامی ایران در فشار بر آمریکا و اسرائیل برای آتش‌بس افزود: این حمایت ظرفیت عظیمی برای همگرایی و اتحاد میان کشورهای اسلامی فراهم آورده است.

رهبر جریان حکمت ملی عراق سفر دکتر پزشکیان به عراق، به عنوان نخستین مقصد سفر خارجی وی را پربار و ارزشمند برای مردم و دولت دو کشور توصیف کرد و اظهار داشت: مردم عراق مواضع مسئولان جمهوری اسلامی ایران را به خوبی دنبال می‌کنند و جنابعالی را به عنوان فردی صادق و صریح می‌شناسند.

سید عمار حکیم همچنین سطح روابط سیاسی ایران و عراق را ممتاز توصیف و تصریح کرد: با این حال، سطح مبادلات تجاری و اقتصادی دو کشور همچنان پایین‌تر از ظرفیت موجود است و باید در راستای توسعه و ارتقای این بخش‌ها گام‌های جدی‌تری برداشته شود.