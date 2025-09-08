به گزارش ایلنا، رحیم زارع در موافقت با رسیدگی به طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: موضوع افزایش تاب آوری می تواند در این وضعیت کشور بسیار راهگشا باشد بنابراین این موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که در سریع ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: متاسفانه کشور با تحریم و خشکسالی مواجه است و ما نزدیک به ۱۳ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی درنظر گرفتیم اما این مبلغ نیز نتوانست بسیاری از مشکلات را حل کند از طرفی نیز شوک ها و فشار ها نیز بسیاری از مشکلات را برای کشور به همراه داشته است. بنابراین اگر بتوانیم موضوع تاب آوری را به یک نتیجه مطلوب برسانیم، می توانیم این شوک ها و فشارها را به حداقل برسانیم.

وی افزود: اابته استفاده از فناوری های نوین و هوش مصنوعی نیز در این موضوع بسیار اهمیت دارد و بسیاری از کشورهای توسعه یافته به این موضوعات ورود کرده و توانسته اند مسائل کشاورزی به بهترین شکل ممکن حل کنند که لازم است نگاهی نیز به اقدامات آنها صورت گیرد تا با اخذ بهترین تصمیم، موضوع تاب آوری در شرایط جنگی و بحرانی را افزایش دهیم.

زارع بیان کرد: صحبت مخالفان شنیده شد اما نیاز است که این موضوع با سرعت بیشتر به یک نتیجه مطلوب برسد و مخالفان نیز نظرات خود را در بررسی این طرح اعلام کنند اما در شرایط حاضر باید طبق اصل ۸۵ قانون اساسی این موضوع بررسی شود تا در اسرع وقت آثار و نتایج مطلوب برای کشور داشته باشد.

