خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار رهبر جریان حکمت ملی عراق با وزیر امور خارجه

دیدار رهبر جریان حکمت ملی عراق با وزیر امور خارجه
کد خبر : 1683233
لینک کوتاه کپی شد.

سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق که برای رایزنی با مقام‌های کشورمان به تهران سفر کرده است، امروز یکشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این دیدار آخرین تحولات روابط دوجانبه عراق و ایران بررسی شد و ضرورت تقویت مناسبات و همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف مورد علاقه دو کشور مورد تاکید قرار گرفت.

در این دیدار همچنین راجع به تحولات منطقه به‌ویژه ادامه نسل‌کشی در فلسطین اشغالی و جنگ‌افروزی و توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی تبادل نظر شد و بر ضرورت اقدام جدی جامعه جهانی و کشورهای منطقه برای کمک به مردم فلسطین و توقف جنایات رژیم اسرائیل و محاکمه و مجازات جنایتکاران تاکید شد.

وزیر امور خارجه با اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران و قدردانی از مواضع قاطع دولت و مردم و مرجعیت و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی عراق در محکومیت تجاوزات و اعلام همبستگی با ایران، تصریح کرد: دفاع مقتدرانه نیروهای مسلح و انسجام مردم ایران تحت رهبری هوشمندانه رهبر حکیم انقلاب موجب ناکامی توطئه دشمنان شد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق با تمجید از دفاع مقتدرانه ایران در مقابل حملات غیرقانونی و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی، بر ضرورت همکاری و همبستگی کشورهای منطقه برای صیانت از صلح و امنیت در منطقه تاکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی