دیدار رهبر جریان حکمت ملی عراق با وزیر امور خارجه

در این دیدار همچنین راجع به تحولات منطقه به‌ویژه ادامه نسل‌کشی در فلسطین اشغالی و جنگ‌افروزی و توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی تبادل نظر شد و بر ضرورت اقدام جدی جامعه جهانی و کشورهای منطقه برای کمک به مردم فلسطین و توقف جنایات رژیم اسرائیل و محاکمه و مجازات جنایتکاران تاکید شد.

وزیر امور خارجه با اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران و قدردانی از مواضع قاطع دولت و مردم و مرجعیت و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی عراق در محکومیت تجاوزات و اعلام همبستگی با ایران، تصریح کرد: دفاع مقتدرانه نیروهای مسلح و انسجام مردم ایران تحت رهبری هوشمندانه رهبر حکیم انقلاب موجب ناکامی توطئه دشمنان شد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق با تمجید از دفاع مقتدرانه ایران در مقابل حملات غیرقانونی و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی، بر ضرورت همکاری و همبستگی کشورهای منطقه برای صیانت از صلح و امنیت در منطقه تاکید کرد.