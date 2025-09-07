وی ادامه داد: بزرگداشت سال ۱۴۴۷ هجری قمری به عنوان سال گرامی‌داشت هزار و پانصدمین زادروز پیامبر عظیم‌الشأن اسلام، به ابتکار جمهوری اسلامی ایران در ماه ژوئن امسال در اجلاس وزرای سازمان همکاری اسلامی در استانبول به تصویب رسید. این مناسبت، وجه مشترک و مبنای اتحاد مسلمانان جهان را، با تکیه بر محبت و عشق به پیامبر رحمت به نمایش می‌گذارد.

عراقچی در این مراسم که جمعی از سفرای کشورهای مختلف و مدیران و مسئولان فرهنگی و هنری کشور حضور داشتند، تاکید کرد: پیامبر گرامی اسلام، که به تعبیر قرآن «اسوه حسنه» و «رحمت للعالمین» است، همواره بر مکارم اخلاق، محبت به نوع بشر، عدالت، گذشت و همزیستی مسالمت‌آمیز تأکید داشت. همچنین، قرآن، کتاب آسمانی نازل‌شده بر پیامبر اکرم، دعوتی است به اتحاد حول اشتراکات ادیان الهی و مودت میان انسان‌ها.

این دیپلمات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران با بیان این که هنگامی که سخن از همبستگی مسلمانان حول محور پیامبر اکرم به میان می‌آید، نمی‌توانیم از مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین و غزه غافل بمانیم و اهتمامی برای نجات آنان نداشته باشیم تصریح کرد: مردمی که اکنون آماج جنایات و تجاوزات گسترده رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند و در برابر دیدگان جهانیان، قربانی نسل‌کشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و پاکسازی قومی رژیم اسرائیل شده‌اند.

وی افزود: پیامبر اکرم در کلام نورانی خود که منبعث از کلام وحی است، کسی را که اهتمامی به امور مسلمانان نداشته باشد و صدای مظلومی را بشنود و به کمک او نشتابد، مسلمان نمی‌داند. او ما را به دفاع از مظلوم و مقابله با ستم فراخوانده است.

عراقچی تأکید کرد: امروز آموزه‌های پیامبر رحمت ما را فرامی‌خواند که یار و صدای مظلومان باشیم، دشمن ظالمان و متجاوزان، و در برابر ستم سکوت نکنیم.