پیام تسلیت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پی درگذشت حجت الاسلام غفاری

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت روحانی وارسته حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمد غفاری موجب تاثر شد.

صفات برجسته اخلاقی، همراهی با رزمندگان و فرماندهان در مناطق عملیاتی شمالغرب و سال‌ها مجاهدت در تربیت دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) و تقدیر فرمانده معظم کل قوا به عنوان روحانی نمونه دانشگاه، اندوخته‌ای ارزشمند برای آن برادر مومن، ولایتمدار و مخلص در دیار باقی خواهد بود.

با تسلیت فقدان ایشان به همسر مومنه و صبور، فرزندان صالح، بازماندگان مکرم و دانش آموختگان فیضیه ارتش جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان و رزمندگان نیروهای مسلح، از خدای متعال علو درجات آن مرحوم را مسئلت می‌نمایم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی