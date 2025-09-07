عراقچی:
نباید تبعات اسنپ بک را بزرگتر از چیزی که هست به مردم نشان دهیم
وزیر امور خارجه تاکید کرد: برای جلوگیری از فعال شدن اسنپ بک باید تلاش کنیم و ما نیز در این ارتباط در حال تلاش هستیم ولی نباید آن را بزرگتر از چیزی که هست به مردم نشان دهیم.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی با اشاره به نقش تعیینکننده سیاست خارجی در سرنوشت کشور گفت: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماهیت حقطلبانه و مستقل خود، با شرایط خاصی مواجه است. این ویژگی موجب برخی دشمنیها شده، اما ما وظیفه خود میدانیم که از منافع و حقوق مردم ایران، چه در مجامع بینالمللی و چه از طریق همکاریهای منطقهای و روابط با همسایگان، دفاع کنیم.
وی با اشاره به بهبود روابط ایران با کشورهای همسایه، ادامه داد: در حال حاضر، روابط ایران با همسایگان در بهترین شرایط ممکن قرار دارد و این مسئله تأثیر قابلتوجهی در تأ مین نیازها و رفع احتیاجات کشور داشته است.
وزیر امور خارجه همچنین درباره روند مذاکرات مرتبط با تحریمها گفت: وظیفه رفع تحریمها که بر عهده وزارت امور خارجه گذاشته شده، هرگز فراموش نشده است. ما در راستای صیانت از حقوق ملت ایران، آمادگی خود را برای مذاکره اعلام کردهایم. مذاکرات با کشورهای اروپایی در جریان است، همچنین با آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای تدوین چارچوب جدید همکاری در حال گفتوگو هستیم. اگر طرف آمریکایی نیز آمادگی داشته باشد تا بر اساس احترام و منافع متقابل وارد مذاکره شود، ما نیز آمادهایم.
وی ابراز امیدواری کرد که این تلاشها به نتایج روشنی منجر شود و تاکید کرد: ما وظیفه خود را انجام میدهیم و امید داریم که ثمرات آن برای مردم نمایان شود.
عراقچی در ادامه گفت وگو با خبرنگار صداوسیما در حاشیه دیدار اعضای هیئت دولت با مقام معظم رهبری در پاسخ به سوالی درباره تبعات احتمالی فعالسازی مکانیزم ماشه نیز گفت: مکانیزم ماشه مسئله مثبتی نیست. اگر روند اسنپبک آغاز و تحریمهای شورای امنیت بازگردد، حتماً تبعات سیاسی قابل توجهی خواهد داشت. بازگشت به فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد و محدودیتهای مرتبط با آن جدی است و نباید دستکم گرفته شود. البته نباید در تحلیل تبعات اقتصادی این موضوع اغراق کرد.
به گفته وزیر خارجه، تحریمهای یکجانبه آمریکا که هماکنون نیز وجود دارد، بسیار فراتر و شدیدتر از تحریمهای شورای امنیت است و مشکل اصلی ما نیز همان تحریمهای یکجانبهای است که علیه کشور اعمال شده و ما در حال مقابله با آن هستیم.
وی با اشاره به برخی نگرانیها در سطح جامعه افزود: اگر اسنپبک اجرا شود، از نظر اقتصادی شرایط حادتر از آنچه امروز با آن مواجه هستیم، نخواهد شد. من از همه اهالی رسانه، تحلیلگران و کسانی که در حوزه اطلاعرسانی فعالیت میکنند، درخواست دارم که با بزرگنمایی این مسئله، جامعه را بیدلیل ملتهب و مردم را مضطرب نکنند.
او خاطرنشان کرد: این نگرانی و اضطراب تا جایی پیش رفته که من باید به برخی از دوستان جواب دهم که در مکانیزم ماشه ، این ماشه با آن ماشه یکی نیست چراکه عدهای فکر میکنند که اگر این ماشه چکیده شود، جنگ شروع میشود در حالی که اصلاً اینطور نیست و این دو مقوله جداست.
عراقچی ادامه داد من باز هم تاکید میکنم که نباید این موضوع را کم اهمیت دانست و باید به تبعات آن توجه داشت و و برای جلوگیری از فعال شدن آن باید تلاش کنیم و ما نیز در این ارتباط در حال تلاش هستیم ولی نباید آن را بزرگ تر از چیزی که هست به مردم نشان دهیم.