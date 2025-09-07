خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پزشکیان:

سختی‌ها آسان خواهد شد

سختی‌ها آسان خواهد شد
کد خبر : 1683217
لینک کوتاه کپی شد.

مسعود پزشکیان پس از دیدار با هیئت دولت با رهبری انقلاب نوشت: به‌مدد لطف خداوند در سایه وحدت و انسجام ملی، همراهی مردم و حمایت راهگشای رهبر معظم انقلاب، سختی‌ها آسان خواهد شد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس پس از دیدار امروز هیئت دولت با رهبری انقلاب، نوشت: «‌توصیه‌ها و دستورالعمل مقام معظم رهبری در جلسه امروز با دولت نصب‌العین مسئولان اجرایی کشور است. 

به‌مدد لطف خداوند در سایه وحدت و انسجام ملی و همراهی مردم و حمایت راهگشای رهبر معظم انقلاب، سختی‌ها آسان خواهد شد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی