خانه



سیاسی



دولت ۱۶ / ۰۶ / ۱۴۰۴ - ۲۲:۲۲:۱۷

پزشکیان:

سختی‌ها آسان خواهد شد

مسعود پزشکیان پس از دیدار با هیئت دولت با رهبری انقلاب نوشت: به‌مدد لطف خداوند در سایه وحدت و انسجام ملی، همراهی مردم و حمایت راهگشای رهبر معظم انقلاب، سختی‌ها آسان خواهد شد.