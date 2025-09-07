پزشکیان:
سختیها آسان خواهد شد
مسعود پزشکیان پس از دیدار با هیئت دولت با رهبری انقلاب نوشت: بهمدد لطف خداوند در سایه وحدت و انسجام ملی، همراهی مردم و حمایت راهگشای رهبر معظم انقلاب، سختیها آسان خواهد شد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیسجمهوری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس پس از دیدار امروز هیئت دولت با رهبری انقلاب، نوشت: «توصیهها و دستورالعمل مقام معظم رهبری در جلسه امروز با دولت نصبالعین مسئولان اجرایی کشور است.
بهمدد لطف خداوند در سایه وحدت و انسجام ملی و همراهی مردم و حمایت راهگشای رهبر معظم انقلاب، سختیها آسان خواهد شد.»